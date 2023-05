Agile Fingers: como usar site para aprender a digitar mais rápido no PC

É possível aprender a digitar mais rápido no PC por meio do site Agile Fingers. A plataforma é gratuita e conta com diferentes modos, como lições lúdicas e jogos, que incentivam a melhorar a digitação de forma descontraída. Além disso, a ferramenta também permite que os usuários realizem testes para acompanhar seu desempenho e desenvolver suas habilidades de datilografia. O site é gratuito, mas o usuário deve se cadastrar para salvar e acompanhar seu progresso. Acompanhe este passo a passo produzido pelo TechTudo para aprender a digitar mais rápido com o Agile Fingers.