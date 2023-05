Athletico-PR x Flamengo: como assistir ao jogo do Brasileirão na CazéTV

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam neste domingo (7), às 16h, no horário oficial de Brasília, pela 4° rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. O jogo será realizado na Arena da Baixada, em Curitiba, e terá transmissão no YouTube pela CazéTV, do streamer Casimiro no YouTube, assim como no canal Casimito, na Twitch. Para assistir à partida ao vivo, é necessário ser membro ou estar inscrito nos canais, respectivamente.