Atlético-MG x Corinthians ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (17), pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Disputado no Estádio Mineirão, o duelo contará com transmissão ao vivo no Globoplay , que retransmite o sinal aberto da TV Globo . Torcedores já cadastrados em uma Conta Globo podem usar seus dados para acessar gratuitamente o streaming na versão web ou pelo aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Para os novos usuários, um registro simples deve ser feito usando e-mail e senha ou importando os dados de contas Facebook , Google ou Apple .

O Timão, finalista da última edição, está em busca do seu quarto título da competição. Já o Galo, campeão pela última vez em 2021, tenta conquistar sua terceira taça da Copa do Brasil. Confira, no tutorial abaixo, as possíveis escalações iniciais e como assistir ao confronto entre Atlético-MG e Corinthians pela Copa do Brasil 2023 ao vivo.

1 de 7 Atlético-MG x Corinthians ao vivo: partida pela Copa do Brasil 2023 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Divulgação/Site Oficial Atlético-MG Atlético-MG x Corinthians ao vivo: partida pela Copa do Brasil 2023 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Divulgação/Site Oficial Atlético-MG

Provável escalação do Atlético-MG

Everson, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos, Jemerson, Patrick, Battaglia, Zaracho, Hyoran, Pavón, Hulk e Paulinho.

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Fagner, Gil, Murillo, Fábio Santos, Roni, Fausto Vera, Maycon, Wesley, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Atlético-MG x Corinthians ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para acompanhar as oitavas de final da Copa do Brasil 2023 hoje ao vivo, entre na página do Globoplay ("globoplay.globo.com" , sem aspas) e acesse a aba "Agora na TV";

2 de 7 Seção "Agora na TV" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Seção "Agora na TV" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, vá no botão "Assista agora" para acessar a página que possibilita fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

3 de 7 Botão "Assista agora" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Botão "Assista agora" em destaque no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login na Conta Globo digitando seu e-mail e senha já cadastrados. Outra opção é aproveitar os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, clique no botão "Entrar". Se você não tiver uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

4 de 7 Opções de login na Conta Globo em destaque — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Opções de login na Conta Globo em destaque — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Insira todos os dados solicitados e aceite os termos de uso e privacidade do serviço. Então, conclua o procedimento clicando no botão "Cadastrar" para que a transmissão de hoje inicie automaticamente.

5 de 7 Opção para concordar com termos de uso e botão "Cadastrar" em destaque — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Opção para concordar com termos de uso e botão "Cadastrar" em destaque — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Atlético-MG x Corinthians ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para assistir à partida entre Atlético-MG e Corinthians hoje ao vivo no celular, inicie o aplicativo do Globoplay e toque na guia "Agora". Em seguida, vá no botão "Assista agora" para fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

6 de 7 Botões "Agora" e "Assista agora" em destaque no app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Botões "Agora" e "Assista agora" em destaque no app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Preencha seu e-mail e senha cadastrados na Conta Globo ou vincule os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, use o botão "Entrar". Caso você não tenha uma Conta Globo, pressione "Cadastre-se", digite seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Para finalizar o procedimento, selecione o botão "Cadastrar".

7 de 7 Conclusão de cadastro no Globoplay pelo celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Conclusão de cadastro no Globoplay pelo celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como acessar o sinal aberto da Globo online e de graça, aproveite as dicas deste tutorial e utilize o Globoplay para assistir a partida entre Atlético-MG e Corinthians pela Copa do Brasil 2023.

