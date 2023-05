Botafogo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à Copa do Brasil online

Jogando em casa, o Furacão venceu o primeiro encontro entre os times pelo pelo placar de 3 a 2. Agora, pode até empatar para se classificar para próxima fase. O Botafogo, por outro lado, deve vencer por dois gols de diferença para avançar de fase no tempo normal. Lembrando que a transmissão da TV Globo estará disponível para os estados do Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e Espírito Santo. Veja abaixo as prováveis escalações iniciais e como assistir ao confronto entre Botafogo e Athletico-PR pela Copa do Brasil 2023 ao vivo no Globoplay.