Brasil x Tunísia ao vivo: onde assistir ao jogo do Mundial Sub-20

Brasil e Tunísia se enfrentam, às 14h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (31), em uma das oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20 2023. A partida decisiva ocorre no Estádio Ciudad de La Plata, na Argentina, e será transmitida ao vivo na TV Fechada pelo SporTV . A retransmissão em tempo real do sinal do canal pode ser acessada online no Globoplay — tanto em sua versão web quanto no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ) — para os assinantes do plano “Globoplay + Canais Ao Vivo”. A assinatura custa R$ 49,90 na modalidade mensal e R$ 42,90 na opção anual.

Após estreia com derrota para a Itália na fase anterior, a seleção brasileira se classificou para o mata-mata como líder do seu grupo. Se vencer, enfrentará a seleção de Israel na próxima fase da competição. Confira, no tutorial a seguir, como acompanhar o duelo decisivo entre Brasil e Tunísia pelo Mundial Sub-20 ao vivo e online no Globoplay.

1 de 6 Seleção Brasileira em campo; partida entre Brasil e Tunísia pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Divulgação/CBF Seleção Brasileira em campo; partida entre Brasil e Tunísia pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Divulgação/CBF

Provável escalação do Brasil

Mycael (Kaíque), Arthur, Jean, Robert Renan, Kaiki Bruno, Andrey Santos, Marlon Gomes, Marquinhos, Savinho, Marcos Leonardo e Guilherme Biro.

Como assistir a Brasil vs Tunísia ao vivo pelo PC

Passo 1. Para assistir ao jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20 ao vivo, abra o site do Globoplay (globoplay.globo.com). Então, dê um clique no ícone de avatar, localizado no canto superior direito, para poder fazer login com uma Conta Globo ou assinar um pacote do serviço;

2 de 6 Para acompanhar o jogo do Brasil hoje pelo sinal do SporTV ao vivo, público precisa fazer login com uma Conta Globo no Globoplay ou assinar o serviço — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para acompanhar o jogo do Brasil hoje pelo sinal do SporTV ao vivo, público precisa fazer login com uma Conta Globo no Globoplay ou assinar o serviço — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Com o login feito, vá na seção "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo disponíveis;

3 de 6 Transmissão ao vivo do Mundial Sub-20 pode ser encontrada na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Transmissão ao vivo do Mundial Sub-20 pode ser encontrada na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. No horário de início da partida, deslize o menu de canais e clique no canal SporTV para que a transmissão seja exibida.

4 de 6 Torcedor acompanha o duelo entre Brasil e Tunísia após clicar no canal SporTV, localizado na lista de canais do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Torcedor acompanha o duelo entre Brasil e Tunísia após clicar no canal SporTV, localizado na lista de canais do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como assistir a Brasil vs Tunísia ao vivo pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo do Globoplay e, na parte superior direita da tela, pressione o ícone de avatar para fazer login com uma Conta Globo ou realizar a assinatura do streaming;

5 de 6 Brasil vs Tunísia tem transmissão ao vivo disponibilizada no app do Globoplay após o espectador fazer login com sua Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Brasil vs Tunísia tem transmissão ao vivo disponibilizada no app do Globoplay após o espectador fazer login com sua Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Após fazer o login, pressione a guia "Agora" para ter acesso às transmissões ao vivo do Globoplay. Na hora do jogo, role os canais e escolha SporTV para que a transmissão do Mundial Sub-20 comece automaticamente.

6 de 6 No menu de canais ao vivo, torcedor deve escolher o SporTV para assistir ao jogo do Brasil Sub-20 pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade No menu de canais ao vivo, torcedor deve escolher o SporTV para assistir ao jogo do Brasil Sub-20 pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como assistir ao sinal do canal SporTV online, aproveite as dicas para acompanhar o confronto decisivo entre Brasil e Tunísia pela Copa do Mundo Sub-20.

