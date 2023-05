Brasil x Tunísia: como assistir às oitavas do Mundial Sub-20 na CazéTV

Brasil e Tunísia jogam nesta quarta-feira (31) em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial Sub-20 2023. Você pode assistir à partida de forma gratuita nos canais do streamer Casimiro, seja pela Twitch, no perfil Casimito, ou no YouTube, via CazéTV. O jogo começa às 14h30, no horário oficial de Brasília, mas a transmissão na CazéTV estará no ar a partir das 13h25.