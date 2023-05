CBLOL 2023 2º Split: como comprar ingressos para o campeonato de LOL

A Riot Games anunciou, nesta segunda-feira (22), que a venda de ingressos da fase de pontos do CBLOL 2023 (2° Split) e começará nesta terça-feira (23). A primeira fase da competição de League of Legends acontece entre os dias 10 de junho e 6 de agosto, e você poderá comprar ingressos para as semanas de sua preferência. Assim como foi na etapa anterior, a segunda etapa também acontecerá na Arena CBLOL, localizada na cidade de São Paulo. Vale lembrar que lugar possui capacidade para 140 torcedores.

Para comprar seu ingresso, será necessário utilizar da plataforma Ticket360. A venda começa às 13h, no horário oficial de Brasília, desta terça-feira (23), mas uma fila virtual será aberta a partir das 6h para você garantir seu lugar. O preço do ingresso será de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). A seguir, confira um passo a passo de como criar sua conta no Ticket360 e o calendário completo da fase de pontos do CBLOL 2023 (2° Split).

Veja como comprar o ingresso para assistir aos jogos da segunda etapa na Arena CBLOL

Como se registrar e comprar ingressos no Ticket360?

Passo 1. Acesso o portal Ticket360 e clique no ícone localizado no canto superior direito da página inicial;

Página inicial Ticket360

Passo 2. Na nova aba, clique em "Login";

Login no Ticket360

Passo 3. Em uma nova janela, o portal pedirá para você se identificar. Caso você ainda não possua uma conta na plataforma, ignore os espaços em branco e clique em "Cadastre-se" logo abaixo;

Clique em "Cadastre-se" para prosseguir

Passo 4. Aqui, você já estará na página de cadastro do Ticket360. O portal pedirá informações simples, como nome completo, e-mail, cidade, CPF e RG. Um pouco mais abaixo na página, há opções para receber SMS, WhatsApp e newsletter com novidades sobre a plataforma. Por padrão, tudo estará desmarcado, mas se você quiser receber informações do Ticket360, basta marcá-las;

Insira suas informações para finalizar o cadastro na plataforma

Passo 5. Com o cadastro realizado, basta ir à página do CBLOL no Ticket360 e entrar na fila a partir das 6h desta terça-feira (23). O link direto da fila será divulgado nas redes sociais do CBLOL, como o Twitter e o Instagram.

Acompanhe as redes sociais do CBLOL para encontrar o link direto da compra de ingressos da segunda etapa

Vale lembrar que a venda de ingressos começa oficialmente às 13h desta terça-feira (23) e que você poderá fazer o pagamento com cartão de crédito ou Pix. Haverá um limite de dois ingressos por CPF, e todos terão o tempo de 10 minutos para finalizar a transação assim que chegarem à página da compra.

Dias e horários da fase de pontos

A fase de pontos do CBLOL 2023 (2° Split) irá manter o mesmo formato de suas edições passadas, com jogos ocorrendo aos sábados e domingos a partir das 13h, no horário oficial de Brasília. A previsão de término de cada rodada é de aproximadamente 18h, mas a duração dos jogos pode influenciar bastante no horário. Vale lembrar que a fase pontos acontece entre os dias 10 de junho e 6 de agosto. Confira, a seguir, o calendário completo da primeira fase:

Semana 1

Rodada 1 – Sábado, 10 de junho

paiN Gaming x LOUD

Liberty x INTZ

KaBuM! Esports x Los Grandes

Fluxo x Vivo Keyd Stars

RED Canids Kalunga x FURIA

Rodada 2 – Domingo, 11 de junho

Vivo Keyd Stars x KaBuM! Esports

LOUD x Fluxo

INTZ x RED Canids Kalunga

FURIA x paiN Gaming

Los Grandes x Liberty

Semana 2

Rodada 3 – Sábado, 17 de junho

Vivo Keyd Stars x INTZ

LOUD x RED Kalunga

KaBuM! Esports x Liberty

paiN Gaming x Los Grandes

FLUXO x FURIA

Rodada 4 –Sábado, 18 de junho

INTZ x KaBuM! Esports

paiN Gaming x Vivo Keyd Stars

RED Canids Kalunga x Fluxo

Los Grandes x FURIA

Liberty x LOUD

Semana 3

Rodada 5 – Sábado, 24 de junho

RED Canids Kalunga x paiN Gaming

FURIA x INTZ

Fluxo x Liberty

Los Grandes x Vivo Keyd Stars

LOUD x KaBuM! Esports

Rodada 6 – Domingo, 25 de junho

Fluxo x Los Grandes

KaBuM! Esports x FURIA

Vivo Keyd Stars x LOUD

Liberty x RED Canids Kalunga

INTZ x paiN Gaming

Semana 4

Rodada 7 – Sábado, 1° de julho

FURIA x LOUD

INTZ x Los Grandes

RED Canids Kalunga x KaBuM! Esports

paiN Gaming x Fluxo

Liberty x Vivo Keyd Stars

Rodada 8 – Domingo, 2 de julho

Los Grandes x RED Canids Kalunga

Vivo Keyd Stars x FURIA

Liberty x paiN Gaming

KaBuM! Esports x Fluxo

LOUD x INTZ

Semana 5

Rodada 9 – Sábado, 8 de julho

FURIA x Liberty

RED Canids Kalunga x Vivo Keyd Stars

Fluxo x INTZ

LOUD x Los Grandes

paiN Gaming x KaBuM! Esports

Rodada 10 – Domingo, 9 de julho

Vivo Keyd Stars x Fluxo

Los Grandes x KaBuM! Esports

INTZ x Liberty

FURIA x RED Canids Kalunga

LOUD x paiN Gaming

Semana 6

Rodada 11 – Sábado, 15 de julho

paiN Gaming x FURIA

KaBuM! Esports x Vivo Keyd Stars

Fluxo x LOUD

Liberty x Los Grandes

RED Canids Kalunga x INTZ

Rodada 12 – Domingo, 16 de julho

Liberty x KaBuM! Esports

Los Grandes x paiN Gaming

FURIA x Fluxo

RED Canids Kalunga x LOUD

INTZ x Vivo Keyd Stars

Semana 7

Rodada 13 – Sábado, 22 de julho

Fluxo x RED Canids Kalunga

LOUD x Liberty

Vivo Keyd Stars x paiN Gaming

KaBuM! Esports x INTZ

FURIA x Los Grandes

Rodada 14 – Domingo, 23 de julho

Liberty x Fluxo

paiN Gaming x RED Canids Kalunga

INTZ x FURIA

KaBuM! Esports x LOUD

Vivo Keyd Stars x Los Grandes

Semana 8

Rodada 15 – Sábado, 29 de julho

RED Canids Kalunga x Liberty

Los Grandes x Fluxo

LOUD x Vivo Keyd Stars

paiN Gaming x INTZ

FURIA x KaBuM! Esports

Rodada 16 – Domingo, 30 de julho

Los Grandes x INTZ

KaBuM! Esports x RED Canids Kalunga

Vivo Keyd Stars x Liberty

LOUD x FURIA

Fluxo x paiN Gaming

Semana 9

Rodada 17 – Sábado, 5 de agosto

FURIA x Vivo Keyd Stars

paiN Gaming x Liberty

INTZ x LOUD

RED Canids Kalunga x Los Grandes

Fluxo x KaBuM! Esports

Rodada 18 – Domingo, 6 de agosto

Los Grandes x LOUD

INTZ x Fluxo

Liberty x FURIA

KaBuM! Esports x paiN Gaming

Vivo Keyd Stars x RED Canids Kalunga