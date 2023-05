ChatPDF: como usar o chatbot que resume documentos PDF em segundos

1 de 7 O ChatPDF é uma tecnologia que resume arquivos PDF em segundos — Foto: Ana Julia Vaz/TechTudo O ChatPDF é uma tecnologia que resume arquivos PDF em segundos — Foto: Ana Julia Vaz/TechTudo

Como usar o ChatPDF

Passo 1. Acesse o site do ChatPDF (chatgpt.com.br) e clique em ‘’Drop PDF here’’ ou arraste seu documento para o campo correspondente;

2 de 7 Página inicial do ChatPDF — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Página inicial do ChatPDF — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 2. Selecione o PDF desejado e clique em ‘’Abrir’’;

3 de 7 Selecione o documento em PDF para que o ChatPDF resuma o conteúdo escolhido — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Selecione o documento em PDF para que o ChatPDF resuma o conteúdo escolhido — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 3. O ChatPDF fará a leitura do documento e apontará os pontos principais do texto. Clique sobre as setas azuis para ver as respostas do chatbot para as perguntas;

4 de 7 Pontos principais do documento PDF resumidos pelo ChatPDF — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Pontos principais do documento PDF resumidos pelo ChatPDF — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 4. Se você ainda tiver dúvidas sobre o conteúdo, basta digitar sua pergunta para que o ChatPDF a responda;

5 de 7 ChatPDF responde perguntas feitas pelo usuário — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz ChatPDF responde perguntas feitas pelo usuário — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 5. Se você quiser exportar o chat, basta clicar na seta para direita sinalizada em vermelho na imagem abaixo. Em seguida, escolha entre as opções ‘’Copiar link’’, ‘’Compartilhar no Twitter’’ e ‘’Compartilhar no Facebook’’;

6 de 7 ChatPDF permite exportar as informações geradas no chat — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz ChatPDF permite exportar as informações geradas no chat — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Passo 6. Para baixar a conversa com o ChatPDF, clique na seta para baixo sinalizada em vermelho na imagem.

7 de 7 Com o ChatPDF é possível baixar a transcrição completa de sua conversa — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz Com o ChatPDF é possível baixar a transcrição completa de sua conversa — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

Com informações de Product Hunt

