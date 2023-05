É possível acessar o modo celular no PC pelo Chrome, ou seja, visitar pelo computador um site como se estivesse no smartphone. O recurso é bastante interessante para quem precisa visualizar como fica uma página no computador ou usar alguma função exclusiva. O navegador do Google conta com esse recurso para desenvolvedores que permite emular a resolução e identificação (User Agent) dos principais dispositivos móveis do mercado. Confira a dica e veja como acessar o modo celular no PC.