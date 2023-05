Como acionar o suporte das principais fabricantes de celular

O suporte técnico da fabricante do celular é a fonte mais segura para ajudar na resolução de problemas, quando o cliente se depara com um. Por isso, é de extrema importância ter sempre em mãos os principais canais para acessar essas informações. As quatro principais fabricantes que atuam em solo brasileiro atualmente oferecem assistência técnica para smartphones comercializados no Brasil.

Diferentemente de Apple, Motorola e Samsung, a chinesa Xiaomi oferece suporte apenas para aparelhos comprados no site oficial, já que, no Brasil, popularizou-se a compra de celulares da marca em sites de marketplace. No tutorial a seguir, descubra como encontrar os telefones, sites e aplicativos que oferecem suporte técnico da Apple, Motorola, Samsung e Xiaomi.

Apple

A Apple oferece cinco formas de suporte técnico.

A primeira e mais recorrente é o site oficial da empresa (support.apple.com/pt-br). O usuário que registrar seu primeiro contato deve, antes de qualquer coisa, iniciar a sessão usando o ID Apple. Para isso, basta rolar a página até “Iniciar sessão no Meu Suporte”. É importante ter os dados em mente, pois facilitará o atendimento e identificação do problema.

A segunda maneira é baixando o aplicativo oficial de suporte da fabricante. Para acessá-lo, basta ir na App Store, procurar por “Suporte da Apple” e realizar o download. Dentro do app, uma lista de possíveis problemas também será mostrada e o cliente pode ainda agendar uma ligação com um dos especialistas da marca.

O terceiro modo é o tradicional 0800. Para descobrir o telefone, basta rolar a página de suporte no site oficial e localizar a aba “Números de telefone”. Lá, o usuário tem acesso a diferentes números para suporte em todos os países que a maçã está presente. O número do suporte para os consumidores brasileiros é 0800-761-0880.

As lojas oficiais da Apple no Brasil também oferecem serviço de suporte técnico. Elas ficam no Shopping VillageMall, no Rio de Janeiro, e no Shopping Morumbi, em São Paulo. Clientes que não moram perto destes locais podem encontrar, no site oficial da fabricante, indicações de locais que fazem serviços de reparos autorizados.

A última opção a que o cliente pode recorrer não disponibiliza serviço de assistência técnica para iPhone, mas oferece planos para Mac, iPad e Apple TV. Chamada de AppleCare+, a modalidade oferece suporte premium e trabalha com três tipos de planos, com preços de R$ 179 a R$ 629. É possível contratar o serviço no ato da compra do dispositivo.

Motorola

A Motorola criou uma forma de assistência técnica que promete ser eficaz e poupar o tempo do consumidor que precisa ir até uma loja presencial para resolver algum problema. Para saber mais, basta acessar o site exclusivamente criado para ajudar os clientes (motorola-global-portal-pt.custhelp.com/app/mcp/appointment_home). Nele, o usuário pode observar diversas opções de problemas que o aparelho pode apresentar.

Caso não encontre nenhuma opção semelhante, é só rolar a página e selecionar a opção “Encontre uma assistência técnica”. Para inciar uma sessão, o consumidor precisa logar no site com o IMEI do aparelho e CPF ou e-mail e CPF.

Samsung

A Samsung é mais uma marca que aposta na diversidade de canais da atendimento. O cliente da sul-coreana que precisar de suporte técnico pode recorrer a canais online, telefones e o bom e velho atendimento presencial.

Para atendimento telefônico, é possível conferir os números no site oficial do suporte técnico (www.samsung.com/br/support/warranty), ao selecionar a opção “Telefone”. A fabricante oferece dois tipos de atendimento:

4004-0000 (Capitais e grandes centros)

0800 555 0000 (Demais cidades e regiões)

Já no atendimento via chat, o cliente pode conversar com um dos especialistas disponíveis. Também no site oficial do suporte técnico, o usuário precisa acessar a opção “Live Chat”, já na página inicial, e selecionar as opções convenientes para iniciar o atendimento.

Outra opção é a assistência presencial. A fabricante dispõe de serviços autorizados e próprios em todo o país. Também no site oficial do suporte, basta escolher a opção “Assistência Técnica”, selecionar a categoria de produto a partir das opções disponíveis e inserir a cidade ou CEP.

Por fim, pensando em um atendimento mais simples, a Samsung também oferece suporte via Twitter, WhatsApp e e-mail. Basta acessar o site oficial de suporte e escolher a opção favorita. O suporte via WhatsApp fica disponível 24 horas por dia.

Xiaomi

O suporte técnico da Xiaomi é realizado pela DL Eletrônicos, empresa que também realiza oficialmente a distribuição dos aparelhos no Brasil. Como regra, a distribuidora só atende a clientes que realizaram a compra no site oficial da marca. A assistência técnica da Xiaomi só funciona pelos canais digitais e telefone.

Para entrar em contato com o suporte técnico, basta acessar o site (www.mibrasil.com.br/suporte-ao-produto) e selecionar uma das opções disponíveis.

Para atendimento via e-mail, basta selecionar a opção “E-mail” e preencher um formulário com dados pessoais e do produto que precisa de suporte;

se prefere atendimento telefônico, basta selecionar a opção “Telefone” na página inicial do site de suporte;

selecionando a opção “WhatsApp”, o usuário é redirecionado para a página do WhatsApp para iniciar o atendimento.