Como adicionar um local no Google Maps

Adicionar local no Google Maps é um procedimento que pode facilitar a vida de usuários do aplicativo de rotas. A função, disponível no app para celulares Android e iPhone (iOS) e em versão PC, permite incluir novos empreendimentos e pontos de referência no serviço de navegação, de forma que as pessoas possam encontrá-los rapidamente. Para isso, basta colocar nome, endereço, site, telefone de contato e horários de funcionamento do local durante o processo de cadastramento.