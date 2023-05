Como mudar o leitor padrão para abrir PDF

É possível alterar o leitor de PDF padrão do Windows de formas simples. O sistema operacional permite que o usuário escolha qual programa deve ser sempre utilizado ao acessar esse tipo de arquivo, como o Adobe Acrobat, similares ou até os navegadores da Internet, como o Google Chrome. O usuário pode realizar o passo a passo de duas maneiras diferentes: por meio do explorador de arquivos ou pelas configurações do sistema operacional. Confira, no tutorial a seguir, o passo a passo de como mudar o aplicativo padrão para abrir arquivos em PDF. O procedimento foi realizado no Windows 11.