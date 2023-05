É possível apagar e-mails antigos do Gmail de forma rápida e prática. O mensageiro eletrônico do Google permite que os usuários filtrem mensagens antigas digitando, na barra de buscas, o comando "Before:" seguido pelo ano ou data de ponto de partida. Feito isso, serão exibidos todos os e-mails enviados e recebidos antes da data informada. Vale lembrar que o Gmail só é capaz de selecionar 50 mensagens por vez e, por isso, o processo deve ser repetido algumas vezes caso exista um grande volume de e-mails. Confira, no passo a passo a seguir, como apagar e-mails antigos no Gmail.