Como assistir a filmes no YouTube

É possível assistir a filmes completos no YouTube . O site oferece uma seção repleta de filmes que podem ser assistidos legalmente pelo navegador. No seu acervo, estão disponíveis lançamentos e clássicos divididos por categorias para facilitar a busca do usuário. De filmes de terror a filmes de comédia, os conteúdos podem ser alugados ou comprados, desde que você tenha uma conta logada no Google .

O valor da compra ou aluguel varia entre R$ 6,90 e R$ 44,90 – conforme o filme e a qualidade disponível. Vale ressaltar que não é possível ver filme de graça no YouTube, mas veja 6 aplicativos para assistir a filmes e séries grátis no celular. No tutorial a seguir, confira o passo a passo de como assistir a filmes inteiros no YouTube no seu navegador.

Tutorial ensina a como utilizar a ferramenta de filmes do YouTube

Regras para ver filmes no YouTube

Os filmes alugados podem ser assistidos em até 30 dias após o pagamento, e em 24 a 48 horas uma vez que sua reprodução tiver iniciado. Esses títulos ficam disponíveis para assistir também no celular ou no tablet por meio do aplicativo Google Play Filmes, sendo este o único meio capaz de reproduzir a qualidade máxima dos filmes.

Como ver filmes pagos no YouTube

Passo 1. Acesse o YouTube (www.youtube.com) em seu navegador. Na barra à esquerda na sessão ‘’Explorar’’ clique em ‘’Filmes e Programas’’;

Botão ''Filmes e programas'' em destaque

Passo 2. Em seguida, você será redirecionado para a página de Filmes do YouTube. Na tela inicial, é possível conferir diversas categorias e filmes. Caso um deles chame sua atenção clique no nome do título do filme escolhido;

Título de Filme em destaque

Passo 3. Você será redirecionado para o trailer do filme. Na tela aparecerá um botão de ‘’’comprar ou alugar’’ clique no botão;

Botão comprar ou alugar em destaque

Passo 4. Em seguida, aparecem as opções de definição e valores da compra e do aluguel. Clique na sua opção de preferência;

Opções de valores do aluguel e da compra

Passo 5. Você será redirecionado para o preenchimento dos dados do pagamento. Clique na seta em destaque para escolher a forma de pagamento entre cartões de crédito, PayPal, PicPay ou Mercado Pago. Ao preencher as informações, toque em ’’Pagar agora’’;

Seta de seleção do cartão e botão ''Pagar Agora'' em destaque

Passo 6. Caso já tenha em mente o que você deseja assistir, na página de filmes do YouTube, digite na barra de pesquisa o título desejado e clique em pesquisar;

Lupa na barra de pesquisa em destaque

Passo 7. Se o YouTube tiver o título, ele apresentará a opção. Clique em comprar ou alugar;

Botão comprar ou alugar em destaque

Passo 8. Preencha os dados de pagamento e clique em ‘’Assistir Agora’’.

Seta de seleção do cartão e botão ''Pagar Agora'' em destaque

Passo 9. Para assistir aos filmes alugados ou comprados, volte para a página de filmes do YouTube e clique em ‘’Comprado’’.

Botão ''Comprado'' em destaque

Com informações de YouTube Help

