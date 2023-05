Como baixar e jogar Diablo IV de graça durante o teste de servidores

Diablo IV terá um final de semana com teste de servidores para que qualquer jogador possa experimentar o game da Blizzard Entertainment de forma gratuita. O período de teste será realizado entre os dias 12 de maio, a partir das 16h (horário de Brasília), até 14 de maio, também às 16h. Para participar basta baixar a versão de teste do jogo, cujo download antecipado já está disponível em todas as plataformas desde a última quarta-feira (10).

1 de 11 Daiblo 4 estará disponível para todos os jogadores em teste de servidores entre os dias 12 e 14 de maio — Foto: Reprodução/Blizzard Entertainment Daiblo 4 estará disponível para todos os jogadores em teste de servidores entre os dias 12 e 14 de maio — Foto: Reprodução/Blizzard Entertainment

Diablo IV traz Lilith, a mãe dos demônios, como a nova grande ameaça no mundo de Santuário. No papel de um herói criado pelo jogador, será preciso enfrentar hordas de monstros enquanto ganha pontos de experiência para subir de nível e se tornar mais poderoso. O game permite escolher dentre diferentes classes: Bárbaros, Druidas, Necromantes, Renegados e Magos, cada um com seu estilo de jogabilidade próprio.

O período de testes oferecerá acesso a todo o Prólogo e Ato I na primeira área, e as Cimeiras Fraturadas, com um limite de progresso até o nível 20. Após atingir o limite, ainda será possível jogar, mas não haverá mais evolução. Durante este período também estará presente um confronto contra um chefe, uma criatura infernal chamada Ashava com lâminas nos braços, escamas resistentes como proteção e bile venenosa. O monstro aparecerá pela primeira vez no dia 13 às 13h e reaparecerá a cada 3 horas até sua última aparição no dia 14 às 13h.

2 de 11 Durante um período limitado no teste de servidores de Diablo 4 usuários poderão enfrentar a criatura Ashava e garantir recompensas — Foto: Reprodução/Blizzard Entertainment Durante um período limitado no teste de servidores de Diablo 4 usuários poderão enfrentar a criatura Ashava e garantir recompensas — Foto: Reprodução/Blizzard Entertainment

Algumas recompensas que já foram distribuídas no Acesso Antecipado e no teste Beta Aberto também poderão ser obtidas neste período de testes. Usuários que derrotarem Ashava receberão o Troféu de montaria Clamor de Ashava, enquanto jogadores que chegarem ao nível 20 receberão o título "Viajante Precoce" e o item cosmético Mochila de Lobo Beta. Já os que chegarem a Kyovashad receberão o título "Vítima Inicial". Para aqueles que já obtiveram as recompensas em períodos de acesso aberto anteriores não é preciso conquistá-las novamente.

Como baixar e jogar Diablo IV de graça no PC

Passo 1. Acesse o cliente da Battle.net, selecione a opção "Todos os Jogos" e depois "Diablo IV";

3 de 11 No cliente da Battle.net selecione a opção "Todos os jogos" e escolha Diablo IV na lista — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro No cliente da Battle.net selecione a opção "Todos os jogos" e escolha Diablo IV na lista — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Na página de Diablo IV clique no menu "Versão do jogo" e selecione "Diablo IV - Teste de Servidores";

4 de 11 No menu da versão do jogo de Diablo 4 selecione "Diablo IV - Teste de Servidores" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro No menu da versão do jogo de Diablo 4 selecione "Diablo IV - Teste de Servidores" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Selecione a opção "Pré-Instalar" e quando terminar a instalação espere o início do período de testes e selecione "Jogar";

5 de 11 Após selecionar a versão de "Diablo IV - Teste de Servidores" clique em "Pré-instalar" e aguarde pelo início do período de testes — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Após selecionar a versão de "Diablo IV - Teste de Servidores" clique em "Pré-instalar" e aguarde pelo início do período de testes — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como baixar e jogar Diablo IV de graça no PS5 e PS4

Passo 1. Acesse a PlayStation Store e procure por "Diablo 4 - Teste de Servidores";

6 de 11 Acesse a PlayStation Store e procure por Diablo IV - Teste de Servidores — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Acesse a PlayStation Store e procure por Diablo IV - Teste de Servidores — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Selecione a versão de testes de Diablo 4 na lista de resultados;

7 de 11 Escolha Diablo IV - Teste de Servidores entre os resultados da PlayStation Store — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Escolha Diablo IV - Teste de Servidores entre os resultados da PlayStation Store — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Na página da versão de testes de Diablo 4 na PlayStation Store clique em "Adicionar à Biblioteca";

8 de 11 Na página de Diablo IV - Teste de Servidores clique em "Adicionar à biblioteca" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página de Diablo IV - Teste de Servidores clique em "Adicionar à biblioteca" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 4. Logo em seguida clique em "Baixar da biblioteca" para pré-carregar o jogo e aguarde o período de testes começar.

Como baixar e jogar Diablo IV de graça no Xbox Series X/S e Xbox One

Passo 1. Acesse a Microsoft Store, procure por "Diablo4 - Teste de Servidores" e clique no item desejado na lista de resultados;

9 de 11 Acesse a Microsoft Store, procure por "Diablo IV - Teste de Servidores" e selecione o resultado mostrado — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Acesse a Microsoft Store, procure por "Diablo IV - Teste de Servidores" e selecione o resultado mostrado — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Na página da versão de testes de Diablo 4 na Microsoft Store clique em "Obter";

10 de 11 Na página de Diablo IV - Teste de Servidores clique na opção "Obter" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na página de Diablo IV - Teste de Servidores clique na opção "Obter" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Logo em seguida clique em "Instalar em" e selecione seu console desejado para carregar o jogo antecipadamente. Em seguida basta esperar o período de testes começar para jogar.

11 de 11 Após resgatar Diablo IV - Teste de Servidores clique em "Instalar em", escolha seu Xbox Series X, Xbox Series S ou Xbox One e aguarde o período de testes começar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Após resgatar Diablo IV - Teste de Servidores clique em "Instalar em", escolha seu Xbox Series X, Xbox Series S ou Xbox One e aguarde o período de testes começar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro