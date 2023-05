World of Warcraft é um MMORPG lançado pela Blizzard Entertainment no ano de 2004. Desde então, o jogo recebeu um bom número de expansões e ainda conta com uma comunidade fiel, que ajuda a manter o título firme e forte mesmo após quase duas décadas de seu lançamento original. Para jogá-lo, os interessados precisam pagar pela assinatura, mas a Blizzard oferece a opção de teste grátis para que novos jogadores possam experimentá-lo e decidir se vão investir na experiência completa do game. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o teste grátis e como baixar o World of Warcraft.

1 de 11 Warcraft ficou tão famoso que rendeu um MMORPG, World of Warcraft — Foto: Divulgação/Blizzard Warcraft ficou tão famoso que rendeu um MMORPG, World of Warcraft — Foto: Divulgação/Blizzard

👉 O que são os jogos de RPG? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O teste grátis em World of Warcraft

Há mais de uma década, o World of Warcraft utiliza do mesmo sistema de teste grátis. Antigamente, os jogadores tinham apenas 14 dias para aproveitar o jogo gratuitamente. Hoje em dia, o limite de jogo é até o nível 20 no seu personagem. Ou seja, você poderá apenas conferir a aventura inicial no Rincão do Exílio, onde será possível aprender como funcionam as habilidades, concluir quests e visitar sua primeira dungeon. Após chegar ao limite de nível, a assinatura será necessária para seguir jogando o MMORPG da Blizzard.

Preços da assinatura

No momento, a Blizzard oferece três pacotes de assinatura: um mês por R$ 39,90, três meses por R$ 36,64 ou seis meses por R$ 33,32 mensais. Apenas a assinatura semestral conta com bônus de itens: a Montaria Jade, o Preditor Brilhante, em World of Warcraft e o Mascote Pulito em Wrath of the Lich King Classic.

2 de 11 Assinatura World of Warcraft — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Assinatura World of Warcraft — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Como baixar e jogar World of Warcraft de graça no PC

Passo 1. Para começar, é necessário criar uma conta na plataforma Battle.net. No próprio portal do World of Warcraft (https://worldofwarcraft.blizzard.com/pt-br/start) você pode fazer isso. Vá em "Conta", na parte superior da página e clique em "Inscrever-se";

3 de 11 Criando conta no Battle.Net — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Criando conta no Battle.Net — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Você pode finalizar seu cadastro na Battle.net utilizando a conta Facebook, Google, Apple, Playstation Network, Xbox Live ou Nintendo. Caso queira usar o método mais tradicional, coloque seu país e data de nascimento e siga os passos seguintes. As informações necessárias são básicas, como nome completo, e-mail e a senha para acessar sua conta Battle.net;

4 de 11 Opções para se cadastrar no Battle.net — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Opções para se cadastrar no Battle.net — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. Com sua conta criada, clique em "Teste Grátis", ainda no site oficial do WoW;

5 de 11 Teste WoW de graça — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Teste WoW de graça — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 4. Automaticamente, o portal irá baixar para você o arquivo "World-of-Warcraft-Setup". Salve o arquivo na pasta de sua preferência;

6 de 11 Página para baixar o arquivo do WoW — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Página para baixar o arquivo do WoW — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 5. Dê um duplo clique no arquivo para que ele inicie a instalação do Battle.net. Logo em seguida, clique em "Continuar". Se desejar que a plataforma seja iniciada quando você ligar o computador, deixe a opção "Iniciar o Battle.net ao iniciar o computador" marcada;

7 de 11 Instalação do WoW e do Battle.net — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Instalação do WoW e do Battle.net — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 6. Com a instalação concluída, você precisará acessar a conta Battle.net criada nos primeiros passos. Coloque suas informações e prossiga;

8 de 11 Fazer o login no Battle.net — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Fazer o login no Battle.net — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 7. Na janela seguinte, você terá as opções para mudar a pasta de instalação e o idioma, além de escolher ativar as atualizações automáticas e criar um ícone em sua área de trabalho. Após decidir suas opções, clique em "Iniciar Instalação". De acordo com o Battle.net, você precisa de, pelo menos, 90 GB de espaço;

9 de 11 Iniciar instalação do WoW — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Iniciar instalação do WoW — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 8. Você irá para o Battle.net oficialmente após o Passo 7. A instalação já estará em andamento, mas você poderá jogar antes de finalizar; basta esperar a opção "Jogar" aparecer. Enquanto você se diverte, o Battle.net seguirá baixando o restante dos arquivos. Vale ressaltar que jogar o game pode não ter o desempenho esperado antes de a instalação ser concluída;

10 de 11 É possível entrar no jogo antes de a instalação ser finalizada — Foto: Reprodução/Victor de Abreu É possível entrar no jogo antes de a instalação ser finalizada — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 9. Agora, basta descobrir o World of Warcraft e testar gratuitamente até o nível 20;

11 de 11 Tela inicial do World of Warcraft — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Tela inicial do World of Warcraft — Foto: Reprodução/Victor de Abreu