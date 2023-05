Como baixar o aplicativo do Bolsa Família no Android e iPhone (iOS)

O aplicativo Bolsa Família, disponível para Android e iPhone ( iOS ), é a nova plataforma digital que substitui o app Auxílio Brasil . O programa permite acessar pelo celular todas as informações relacionadas ao programa assistencial, que foi reformulado pelo novo Governo no início deste ano. Nele, é possível visualizar as novas datas de pagamento, valor do benefício e parcelas liberadas, por exemplo.

O processo para baixar o app nos celulares é muito similar ao de outros aplicativos disponibilizados pela Google Play Store e na App Store. No tutorial a seguir, o TechTudo ensina como baixar o aplicativo do Bolsa Família 2023.

1 de 4 Novo aplicativo do Bolsa Família: veja como baixar no Android e iPhone — Foto: Marcela Franco/TechTudo Novo aplicativo do Bolsa Família: veja como baixar no Android e iPhone — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O que é o aplicativo do Bolsa Família?

O aplicativo do Bolsa Família 2023 substitui o antigo app Auxílio Brasil. Com a mudança de Governo, o programa Auxílio Brasil foi reformulado e passou a se chamar Bolsa Família. Portanto, houve a necessidade de criar uma nova versão da plataforma digital do programa assistencial para o usuário ter acesso às informações atualizadas do benefício.

O que pode ser consultado no app?

No aplicativo Bolsa Família, é possível consultar as datas de pagamento do benefício, conferir as parcelas liberadas, o valor do seu benefício e ainda acessar o extrato detalhado. O app também conta com o recurso "Sobre o Bolsa Família", que reúne informações sobre o programa e possui uma área com perguntas e respostas de possíveis dúvidas do benefício.

Entre as dúvidas frequentes estão, por exemplo, como sacar o pagamento sem o cartão, o que fazer caso o benefício esteja bloqueado, entre outras questões.

Como baixar o app do Bolsa Família no Android

Passo 1. Na tela inicial do aplicativo Google Play Store, toque em "apps", localizado na parte de baixo do visor. Em seguida, na barra de pesquisa digite "Bolsa Família". Feito isso, toque na lupa do seu teclado para concluir a busca;

2 de 4 Tela inicial da loja de aplicativos para celulares Android — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela inicial da loja de aplicativos para celulares Android — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Depois, toque no aplicativo Bolsa Família. Note que o app oficial é o da Caixa Econômica Federal. Por fim, toque em "Instalar" para baixar o aplicativo.

3 de 4 Toque no aplicativo Bolsa Família para acessar a tela de download — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque no aplicativo Bolsa Família para acessar a tela de download — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Como baixar o app do Bolsa Família 2023 no iPhone

O processo para baixar o app do Bolsa Família no iPhone é bem similar ao do Android. Em celulares da Apple, o usuário deve seguir os seguintes passos:

Passo 1: acesse a App Store. Depois, toque em "Buscar" na parte de baixo da tela inicial da loja de aplicativos. Em seguida, digite "Bolsa Família" na barra de pesquisa, que fica localizada na parte de cima do visor.

4 de 4 É possível baixar o aplicativo do Bolsa Família na App Store — Foto: Reprodução/Marcela Franco É possível baixar o aplicativo do Bolsa Família na App Store — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2: Depois, basta tocar em "Obter". Para finalizar, toque em "Obter" novamente para fazer o download do app.

Com informações de Caixa Econômica Federal

