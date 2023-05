Como baixar vídeo do Pinterest no celular

É possível baixar conteúdos do Pinterest em passos simples pelo celular Android ou iPhone (iOS), utilizando a plataforma online PinterestVideo. O site permite o download de diferentes formatos de pins encontrados na rede social, como vídeos, imagens e GIFs, sem a necessidade de instalar aplicativos. Todo o processo é realizado online, pelo navegador do celular. No tutorial a seguir, veja como baixar vídeos do Pinterest utilizando o PinterestVideo.