Bloquear alguém no TikTok é algo fácil de ser feito no Android e no iPhone (iOS). O procedimento impede que perfis indesejados interajam com seus vídeos, depositem comentários, deixem curtidas ou enviem mensagens diretas no privado. Por meio do app, é possível bloquear várias pessoas de uma só vez por meio dos comentários. Fazer o desbloqueio das contas também é bem fácil. Confira, a seguir, como bloquear alguém no TikTok e saiba o que acontece quando bloqueia um perfil na rede social.