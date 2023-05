Neste tutorial, o TechTudo mostra como ativar e cadastrar o chip da Vivo. O procedimento pode ser realizado em qualquer celular, seja Android, iPhone (iOS) ou feature phone. Confira o passo a passo de como cadastrar, ativar e desbloquear um número para cadastrar chip da Vivo.

2 de 7 Saiba como ativar o chip da Vivo — Foto: Paulo Alves/TechTudo Saiba como ativar o chip da Vivo — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Como cadastrar e ativar o chip da Vivo? Veja o guia completo

O TechTudo reuniu abaixo cinco dicas sobre como cadastrar e ativar o chip da Vivo no seu celular. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como ativar o chip da Vivo Como cadastrar o chip da Vivo Chip da Vivo não está funcionando: como resolver? Em caso de portabilidade, é necessário cadastrar o chip? Como cadastrar chip da Vivo pela Internet?

3 de 7 App da Vivo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo App da Vivo — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Como ativar o chip da Vivo

Após remover o chip do pacote, é essencial armazenar o cartão em um lugar seguro, pois ele contém as senhas PIN e PUK do SIM card, que são utilizadas para protegê-lo em situações de perda ou roubo do celular. Caso tenha perdido o PIN da Vivo, confira como trocar o código no celular.

Antes de começar, certifique-se de desligar o seu telefone e inserir o chip. Após fazer isso, ligue o dispositivo novamente e siga as etapas a seguir:

4 de 7 Coloque o chip no seu celular — Foto: Ana Marques/TechTudo Coloque o chip no seu celular — Foto: Ana Marques/TechTudo

Informe o código de área da sua cidade: ao ligar o celular, aguarde a mensagem de boas-vindas e, assim que ela aparecer na tela, insira o código de área (DDD) correspondente à sua cidade; Confirme o número da sua linha telefônica: aguarde alguns segundos sem tocar na tela até que uma mensagem com o número do seu celular seja exibida. Se você for um cliente pós-pago, basta realizar uma ligação para concluir o seu cadastro. No caso de ser um cliente pré-pago, siga para a etapa final; Finalize o cadastro do seu chip: logo após ligar o celular, você receberá um SMS contendo um link para dar continuidade à ativação. Clique na URL fornecida e preencha os seus dados cadastrais, como CPF e data de nascimento. Confira mais detalhes sobre o cadastro no tópico 2 (Como cadastrar o chip da Vivo) deste guia.

5 de 7 Como ativar o chip da Vivo — Foto: Reprodução/Unsplash Como ativar o chip da Vivo — Foto: Reprodução/Unsplash

Caso não tenha recebido o SMS com o número de telefone, você pode tentar ativar o chip da Vivo usando os seguintes métodos:

Envie uma mensagem de texto com o seu DDD para o número 8300 para obter o seu número de telefone;

Acesse o site (cadastro.vivo.com.br) utilizando a rede móvel para concluir o cadastro;

Ligue para o número 1058 de qualquer telefone ou *8486 de um telefone Vivo para entrar em contato com o suporte da operadora;

Visite uma loja da Vivo e ative o chip com a assistência de um atendente.

2. Como cadastrar o chip da Vivo

Agora que você inseriu o chip no seu celular, prossiga com o registro do chip da Vivo. O processo varia dependendo do tipo de plano que você possui com a operadora:

Para clientes Vivo Controle ou Pós-Pago: faça uma ligação para qualquer número para ativar o chip;

faça uma ligação para qualquer número para ativar o chip; Para clientes Vivo Pré-Pago: siga as instruções exibidas na tela do celular ou ligue para qualquer número para ser redirecionado para uma gravação interativa, onde você deverá fornecer seu CPF e outros dados.

siga as instruções exibidas na tela do celular ou ligue para qualquer número para ser redirecionado para uma gravação interativa, onde você deverá fornecer seu CPF e outros dados. Se preferir, ligue para *8486 e selecione a opção de falar com um atendente.

É importante destacar que, se você não realizar nenhuma chamada em até sete dias, o chip da Vivo poderá ser ativado automaticamente.

6 de 7 Como ativar o chip da Vivo — Foto: Reprodução/Freepik Como ativar o chip da Vivo — Foto: Reprodução/Freepik

3. Chip da Vivo não está funcionando: como resolver?

A Vivo fornece algumas orientações para lidar com problemas de funcionamento que possam impedir o registro do chip:

Certifique-se de desligar o celular sempre que inserir ou remover o chip;

Verifique se o chip está corretamente inserido no aparelho, garantindo que esteja bem encaixado;

Nos celulares com suporte a dois chips (Dual Chip), verifique se o chip da Vivo está inserido no slot correto. Sempre coloque o SIM card no slot 1;

Confirme se o chip está limpo e livre de danos. Se houver algum defeito, você tem até sete dias úteis para trocá-lo em uma loja física da Vivo, apresentando a nota fiscal da compra e um documento de identidade.

4. Ativou o chip com o DDD errado: o que fazer?

Caso você tenha ativado o chip com o código de área (DDD) errado, entre em contato com a equipe de atendimento da Vivo ligando para o número *8486. Eles poderão fornecer a assistência necessária para corrigir o problema.

7 de 7 Como ativar o chip da Vivo — Foto: Reprodução/Freepik Como ativar o chip da Vivo — Foto: Reprodução/Freepik

5. Em caso de portabilidade, é necessário cadastrar o chip?

Não é necessário realizar o cadastro do chip em casos de portabilidade. O processo de transferência do número é feito automaticamente. No entanto, se desejar, você pode verificar diretamente com a Vivo se o processo de portabilidade foi concluído com sucesso.

6. Como cadastrar chip da Vivo pela Internet?

Não é possível cadastrar um chip da Vivo pela Internet. Os métodos disponíveis para o cadastro do chip são os mencionados nas linhas acima deste guia – ou, então, visitando uma loja física da operadora e apresentando o SIM card, comprovante de identidade e CPF.

Com informações Vivo

