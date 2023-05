Cancelar o Star+ é um procedimento simples que pode ser feito pelas configurações do streaming de vídeo. A plataforma do grupo Disney permite efetuar o cancelamento para interromper novas cobranças de mensalidade. O procedimento é útil para quem está insatisfeito com o serviço, já assistiu todas as produções do catálogo ou não consegue arcar com os custos da assinatura .

Vale mencionar que, após a confirmação do cancelamento da assinatura, o usuário ainda poderá assistir ao catálogo do serviço até o final do período de pagamento vigente. Confira, a seguir, como cancelar serviço de streaming Star+ Plus pelo PC e dispositivos móveis Android e iOS.

Como cancelar assinatura do Star+ pelo PC

Passo 1. Abra o Star+ e toque no seu avatar, no canto superior direito. Então, vá em "Conta";

Passo 2. Localize a seção “Assinatura” e aperte sobre o seu plano de assinatura do Star+;

Passo 3. Pressione a opção “Cancelar assinatura”;

Passo 4. Marque o motivo do cancelamento e aperte em “Continuar para cancelar”;

Passo 5. Confirme o cancelamento do serviço de streaming no botão “Cancelar”.

Pronto. Aproveite as dicas para cancelar assinatura Star+ pelo computador e interromper as cobranças do serviço de streaming.

Como cancelar assinatura do Star Plus pelo celular Android e iPhone (iOS)

Passo 1. Acesse o site da Star+ ("starplus.com/pt-br/login") e faça login. Depois, pressione em "Gerenciar conta";

Passo 2. Na nova página, role até "Assinatura" e, em seguida, aperte sobre o botão "Gerenciar". Vale lembrar que, caso a sua assinatura seja feita por meio de um parceiro, você será redirecionado para o site dele. Se não, prossiga para o passo 3;

Passo 3. Aperte em "Cancelar assinatura". Então, selecione o motivo para o cancelamento e pressione sobre "Continuar para cancelar". Pronto! Sua assinatura será desfeita no Star+. Lembre-se que você tem até o período da próxima cobrança para usar o serviço.

Entre na loja oficial de aplicativos do seu celular -- se for Android, é Google Play Store; se for iPhone (iOS), é App Store. Depois, toque no perfil, representado pela sua foto, e vá até a opção "Pagamentos e Assinaturas". Por fim, escolha o app Star+ e pressione sobre "Cancelar Assinatura".

Como cancelar o combo Star+ Plus e Disney+

O Combo+, disponível por R$ 55,90/mês, inclui produções tanto da Disney+ quanto do Star+ e, por isso, oferece conteúdos dos canais Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, Fox, ABC, Freeform, Hulu, ESPN e mais. Ao assiná-lo, o usuário usa uma mesma credencial para os dois serviços, deixando-os vinculados. Dessa forma, caso opte por cancelar o combo, a inscrição em ambas as plataformas será finalizada.

Caso deseje manter um dos dois serviços de streaming, é necessário aguardar o fim do prazo de vigência atual para, depois, reativar a assinatura de um deles individualmente. Cabe ressaltar que o mesmo vale para o plano que inclui Disney+, Star+ e Lionsgate+, que custa R$ 59,90/mês. Veja, a seguir, como cancelar o Combo+:

Passo 1. Abra o aplicativo do Star+ a partir de um dispositivo móvel ou navegador web. Então, acesse o seu perfil e vá até a opção "Conta". Em seguida, na aba "Assinatura", selecione a do Combo+.

Passo 2. Toque em "Cancelar assinatura" e aguarde até o procedimento ser completado. Caso queira voltar atrás, basta tocar em "Alterar" e refazer a inscrição no serviço de streaming.

Como cancelar assinatura por um parceiro Star+

No Brasil, o serviço de streaming Star+ Plus pode ser assinado através de outras plataformas, como Globoplay, Mercado Livre, Bradesco, Next, Vivo, Sky, Claro e DirecTV GO. Se esse for o seu caso, o cancelamento da inscrição deve ser feito através do site parceiro. Veja abaixo uma tabela com os links referentes ao cancelamento do Star+ de cada um deles:

Cancelamento Star+ via parceiros Parceiro Site de cancelamento Globoplay globo.com/ajuda Vivo https://www.vivo.com.br/para-voce/ajuda/mais-ajuda/fale-com-a-vivo/telefones-de-atendimento Mercado Livre https://www.mercadolivre.com.br/assinaturas/disneyplus/admin Bradesco banco.bradesco/disneyplus Sky sky.com.br/minha-sky/login Claro claro.com.br/atendimento DirecTV Go directvgo.com/iniciar-sessao?redirectTo=/selfcare/ Next next.me/

Como excluir conta no Star+ Plus

Mesmo após cancelar a assinatura Star+, sua conta continua ativa no serviço de streaming. Caso queira excluí-la de vez, acesse o site da plataforma ("starplus.com/account"), faça login e vá até a opção "Gerenciar conta". Lá, role até a aba "Configurações" e procure por "Excluir conta". Uma nova tela será exibida com diversas explicações acerca da exclusão. Então, vá até o fim da página e toque em "Continuar" para remover a conta.

