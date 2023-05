Como colocar mais de um cabelo no Roblox

Roblox permite colocar mais de um cabelo no avatar, oferecendo vários itens de personalização para isso. Apesar disso, essa customização não está mais disponível, desde junho de 2022, quando o usuário podia unir até 10 tipos de cabelo diferentes, e alguns criadores de itens chegaram a fabricar cabelos modulares para aproveitar a função. Apesar disso, ainda é possível realizar a ação no jogo por meio de uma extensão chamada BTRoblox para o Chrome . Veja como no passo a passo a seguir.

1 de 7 Confira como colocar múltiplos cabelos em seu avatar em Roblox com a extensão BTRoblox — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Confira como colocar múltiplos cabelos em seu avatar em Roblox com a extensão BTRoblox — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

O antigo método oficial ensinado por Roblox envolvia identificar os "IDs" de cada cabelo, os quais eram listados por valores numéricos na página de cada item no navegador. Por exemplo, no link "roblox.com/catalog/2956239660/Cabelo-Ruivo-Longo" o ID seria 2956239660. No criador de avatar na parte de cabelo há uma opção "Avançado" onde o usuário poderia então inserir até 10 IDs de cabelos que desejasse que seu personagem combinasse, usando assim múltiplos cabelos.

Ao tentar utilizar esse método atualmente o usuário recebe uma mensagem de erro sobre ter mais de 1 item do mesmo tipo e a edição não é salva. É possível que, no futuro, este método volte a ser válido, mas, por ora, não está funcional.

Apesar da função estar desabilitada através dessa mensagem de erro ela não parece estar completamente desligada, o que permite à extensão BTRoblox liberar esse tipo de uso. O método fornecido pela extensão é bastante intuitivo ao ponto de bastar escolher os diferentes itens em seu Editor de Avatar e eles simplesmente se sobreporem, sem precisar da opção "Avançado".

Ao utilizar extensões, usuários devem estar cientes de riscos de segurança. Não é sempre recomendado utilizar esses recursos que prometam resolver seus problemas, pois elas podem ter segundas intenções. No caso da BTRoblox usuários podem perceber indicativos de confiança como o símbolo de verificado da Chrome Web Store que garante um bom histórico do criador, sem violações dos termos da loja. Há também o símbolo de destaque, garantindo que a extensão segue esses termos, assim como a avaliação positiva dos usuários com 4 estrelas.

Como colocar mais de um cabelo no Roblox

Passo 1. O primeiro passo para realizar o tutorial é verificar se o usuário possui mais de um cabelo para equipar. Para isso vá em "Mercado", na categoria "Cabeças" e então "Cabelos". Lá obtenha opções grátis ou pagas de acordo com seu gosto;

Passo 2. Abra uma nova guia no Google Chrome e selecione "Web Store" para acessar a loja de extensões do navegador;

Passo 3. Na loja utilize o campo de busca no canto superior esquerdo para procurar por "BTRoblox" e selecione a extensão nos resultados;

Passo 4. Observe os indicativos de confiança da extensão para ter certeza que é a correta e clique em "Usar no Chrome";

Passo 5. Uma vez com a extensão instalada acesse o Editor de Avatar ao clicar no ícone de três linhas no canto superior esquerdo e selecionar "Avatar";

Passo 6. Selecione mais de um cabelo e eles serão sobrepostos em seu avatar sem maiores dificuldades.