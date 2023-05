Como colocar música em carrossel do Instagram

Colocar música em um carrossel do Instagram é um procedimento simples de ser feito pelo app para Android e iPhone (iOS). A função, que anteriormente só era possível em fotos únicas do feed, também pode ser usada em galerias de imagens conjuntas na rede social, tornando o post mais atrativo para os seguidores. O usuário pode aplicar uma das canções da biblioteca da rede social como trilha sonora do carrossel, incluindo faixas que estão em alta ou grandes sucessos nacionais e internacionais. Confira, a seguir, como colocar música no carrossel no Instagram.