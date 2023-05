Como comentar com GIFs no Instagram

O Instagram permite colocar GIFs nos comentários das publicações do feed. O recurso torna as interações mais criativas e usa animações da biblioteca da GIPHY, a mesma disponibilizada nos Stories. Além de encontrar figuras recomendadas pelo serviço, o usuário também pode pesquisar por imagens animadas de temas variados, úteis para reagir a cada publicação de maneira específica. A função está disponível no app para Android e iPhone (iOS), e, até o momento, não foi liberada no Instagram Web. Confira, a seguir, como enviar GIFs nos comentários do Instagram.