Como compartilhar impressora na rede

Compartilhar uma impressora sempre foi uma tarefa simples no Windows. Porém, o caminho para realizar esse ajuste mudou na nova versão do sistema operacional da Microsoft e está mais escondido no Windows 10. A função permite que você envie documentos para impressão a partir de outros computadores e o único requisito é que estejam todos conectados na mesma rede, a impressora não precisa ter suporte Wi-Fi. Veja como configurar sua impressora para funcionar em rede no Windows 10 e como encontrá-la nos outros computadores.