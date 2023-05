Como conectar o ChatGPT à Internet e obter respostas sobre temas recentes

O ChatGPT foi lançado em 2022, mas possui um conjunto de dados limitado a setembro de 2021. Isso significa que a ferramenta só fornece informações disponíveis até essa data, o que pode resultar em textos desatualizados, a depender do tema pesquisado, e favorecer a disseminação de desinformação. No entanto, uma extensão para Google Chrome permite que o serviço de inteligência artificial acesse a Internet e construa respostas atualizadas, com base em dados capturados de páginas da web, revelando a fonte usada na criação do texto. Confira, a seguir, como usar a extensão WebChatGPT para obter respostas atualizadas no ChatGPT.