Conectar o fone Bluetooth no PC com Windows é um procedimento simples. Os acessórios, valorizados pela comodidade e praticidade oferecida aos usuários, podem ser usado em diversos dispositivos, como celulares , notebooks e computadores. A conexão pode ser feita em poucos passos, desde que o aparelho seja compatível com a tecnologia Bluetooth.

O pareamento de um computador ou notebook com um fone de ouvido Bluetooth pode ser feito rapidamente acessando o menu inicial do Windows, tanto no sistema 10 como no 11. Para saber como conectar um fone Bluetooth num PC com Windows, confira o tutorial que o TechTudo preparou com o passo a passo.

1 de 10 Como conectar o fone Bluetooth no PC com Windows? Veja procedimento em passos simples — Foto: Reprodução/Unsplash Como conectar o fone Bluetooth no PC com Windows? Veja procedimento em passos simples — Foto: Reprodução/Unsplash

Como conectar o fone Bluetooth no PC com Windows

Passo 1. Antes de tudo, verifique se o seu computador suporta a conectividade Bluetooth (caso você já saiba que o PC é compatível, pule para o passo 3). Para isso, vá até a barra de pesquisa do Windows no canto inferior esquerdo do seu painel e pesquise por “Gerenciador de Dispositivos”;

2 de 10 Busca por "Gerenciador de Dispositivos" na barra de pesquisa — Foto: Reprodução/João Figueiredo Busca por "Gerenciador de Dispositivos" na barra de pesquisa — Foto: Reprodução/João Figueiredo

Passo 2. Na página, procure pelo ícone do Bluetooth. Se ele estiver incluído entre os demais, significa que o seu computador é compatível;

3 de 10 Para saber se o PC tem conexão Bluetooth, procure pelo símbolo no "Gerenciador de Dispositivos" do Windows — Foto: Reprodução/João Figueiredo Para saber se o PC tem conexão Bluetooth, procure pelo símbolo no "Gerenciador de Dispositivos" do Windows — Foto: Reprodução/João Figueiredo

Passo 3. Depois, certifique-se de que o seu fone de ouvido está ligado;

4 de 10 Para conectar o fone Bluetooth ao PC, ligue o acessório — Foto: Reprodução/João Figueiredo Para conectar o fone Bluetooth ao PC, ligue o acessório — Foto: Reprodução/João Figueiredo

Passo 4. Depois, no canto inferior esquerdo do seu painel, abra as “Configurações” no ícone de engrenagem;

5 de 10 Abra a aba "Configurações", do Windows — Foto: Reprodução/João Figueiredo Abra a aba "Configurações", do Windows — Foto: Reprodução/João Figueiredo

Passo 5. Clique em “Dispositivos”;

6 de 10 Acesse a área "Dispositivos" do Windows para conectar seu fone — Foto: Reprodução/João Figueiredo Acesse a área "Dispositivos" do Windows para conectar seu fone — Foto: Reprodução/João Figueiredo

Passo 6. É provável que a seção abra direto na opção “Bluetoofh e outros dispositivos", mas caso isso não ocorra, selecione a primeira opção da lista no canto superior esquerdo da tela. Em seguida, clique no ícone (+) ao lado de “Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo”;

7 de 10 Clique em "Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo" para conectar seu fone sem fio — Foto: Reprodução/João Figueiredo Clique em "Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo" para conectar seu fone sem fio — Foto: Reprodução/João Figueiredo

Passo 7. Selecione a primeira opção “Bluetooth (Mouses, teclados, canetas, áudio e outros tipos de dispositivos Bluetooth)” para realizar a busca de dispositivos compatíveis;

8 de 10 Clique em Bluetooth, para visualizar as opções de dispositivos para parear — Foto: Reprodução/João Figueiredo Clique em Bluetooth, para visualizar as opções de dispositivos para parear — Foto: Reprodução/João Figueiredo

Passo 8. Agora, basta clicar na opção correspondente ao seu fone;

9 de 10 Selecione o seu fone de ouvido para concluir o pareamento — Foto: Reprodução/João Figueiredo Selecione o seu fone de ouvido para concluir o pareamento — Foto: Reprodução/João Figueiredo

Passo 9. Agora é só aproveitar o seu acessório conectado ao computador.

10 de 10 Dispositivo Bluetooth está conectado e pronto para uso — Foto: Reprodução/João Figueiredo Dispositivo Bluetooth está conectado e pronto para uso — Foto: Reprodução/João Figueiredo

