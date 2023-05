Como configurar o botão lateral do celular Samsung Galaxy

Configurar o botão lateral do celular Samsung Galaxy pode ser útil para usuários que não costumam usar a assistente virtual Bixby. Embora botões não tenham mais tanto destaque na era do touchscreen, mas teclas ainda possuem diversas funcionalidades, como atalhos e truques para facilitar a navegação do usuário em seu smartphone. O botão lateral do Galaxy, por exemplo, sempre foi conhecido como a tecla que liga e desliga do aparelho.