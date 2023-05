Como configurar o DS4Windows para usar controles de PS4 ou PS5 no PC

O DS4Windows é um aplicativo gratuito criado pelo usuário de apelido Ryochan7 para Windows 10 e Windows 11 que permite conectar seus joysticks DualSense do PlayStation 5 ( PS5 ), DualShock 4 do PlayStation 4 ( PS4 ) e DualShock 3 do PlayStation 3 ( PS3 ) no PC. O programa também permite conectar controles sem fio através de um adaptador Bluetooth comum, ao invés do acessório oficial da Sony .

Alguns clientes de lojas digitais como Steam e Epic Games Store já oferecem suporte aos joysticks da Sony, porém para jogos mais antigos ou fora do ecossistema dessas lojas o DS4Windows é extremamente útil. A seguir, confira nosso passo a passo de como configurar o aplicativo.

1 de 9 Aprenda como configurar o aplicativo DS4Windows e conectar seu DualShock 4 do PS4 e DualSense do PS5 no PC — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Aprenda como configurar o aplicativo DS4Windows e conectar seu DualShock 4 do PS4 e DualSense do PS5 no PC — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

👉 Quanto custa um PlayStation 5? Veja no Fórum TechTudo

O DS4Windows pode simular um joystick virtual em games mais antigos, fazendo seu controle da Sony ser lido como um joystick de Xbox 360 ou qualquer outro genérico de PC. Isso é muito útil pois muitos jogos clássicos possuem suporte apenas para o acessório do Xbox 360, que por algum tempo foi considerado o padrão em sistemas Windows. O aplicativo é capaz de conectar também joysticks third party, réplicas de PlayStation 4 (PS4) e até mesmo Joy-Cons do Nintendo Switch.

Como configurar o DS4Windows no PC

Passo 1. Acesse o site oficial do DS4Windows e clique em "Download";

2 de 9 Acesse o site do DS4Windows e selecione a opção de Download para ser levado à página do aplicativo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Acesse o site do DS4Windows e selecione a opção de Download para ser levado à página do aplicativo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Na página de download, baixe a versão mais atualizada do DS4Windows. Clique em "Download" do lado esquerdo da tela, não no menu superior como antes;

3 de 9 Baixe a versão mais recente do DS4Windows ao selecionar "Download" do lado esquerdo da tela, não no topo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Baixe a versão mais recente do DS4Windows ao selecionar "Download" do lado esquerdo da tela, não no topo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. O arquivo virá compactado, será preciso usar um descompactador como WinRAR ou 7-Zip para extrai-lo em uma pasta e então abrir o arquivo DS4Windows.exe. O programa pode pedir para instalar drivers, basta aceitar as instalações;

4 de 9 Após descompactar o arquivo abra o aplicativo "DS4Windows.exe" em seu computador — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Após descompactar o arquivo abra o aplicativo "DS4Windows.exe" em seu computador — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 4. Caso esteja conectando um controle com cabo, basta plugar seu controle ao PC e ele será reconhecido imediatamente pelo programa;

5 de 9 Ao conectar seu DualShock 4 ou DualSense no PC por cabo o DS4Windows irá detectá-lo automaticamente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Ao conectar seu DualShock 4 ou DualSense no PC por cabo o DS4Windows irá detectá-lo automaticamente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 5. Se deseja conectar seu controle por Bluetooth, coloque o adaptador USB em seu PC ou ligue a função Bluetooth em seu Notebook. No DualShock 4, pressione e segure os botões Share e PlayStation (com o logo do console) até a barra de luz começar a piscar e entrar em modo de pareamento. No DualSense basta segurar os botões Create e PlayStation da mesma forma;

6 de 9 Pressione e segure os botões "Share" e "PlayStation" para parear o DualShock 4 ou "Create" e "PlayStation" no DualSense — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Pressione e segure os botões "Share" e "PlayStation" para parear o DualShock 4 ou "Create" e "PlayStation" no DualSense — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 6. Em seu computador clique duas vezes no ícone do Bluetooth na barra de tarefas e no menu de Configurações clique em "Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo";

7 de 9 Em seu computador abra as configurações de Bluetooth e selecione "Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Em seu computador abra as configurações de Bluetooth e selecione "Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo" — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 7. Na janela de "Adicionar um dispositivo" selecione "Bluetooth" e assim que o adaptador detectar um "Wireless Controller" clique nele para parear o joystick;

8 de 9 Na janela de adicionar dispositivo selecione Bluetooth e depois Wireless Controller para parear o DualShock 4 ou DualSense — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Na janela de adicionar dispositivo selecione Bluetooth e depois Wireless Controller para parear o DualShock 4 ou DualSense — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 8. Pronto! Agora seu DualShock 4 ou DualSense estará conectado sem fio através do DS4Windows.

9 de 9 Após parear seu DualShock 4 ou DualSense por Bluetooth o DS4Windows irá reconhecê-lo automaticamente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Após parear seu DualShock 4 ou DualSense por Bluetooth o DS4Windows irá reconhecê-lo automaticamente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro