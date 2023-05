Nas contas públicas, ao contrário disso, qualquer um pode visualizar suas postagens, esteja seguindo você ou não – até mesmo as pessoas que não contarem com uma conta na plataforma podem ter uma visão geral do seu feed. No tutorial a seguir, veja como “trancar” e privar sua conta no Instagram por meio de celulares Android, iPhone (iOS) e na versão para PC da rede social.

Como deixar o Instagram privado? Veja o guia completo para celular e PC

O TechTudo reuniu abaixo quatro dicas para você aprender como fechar seu perfil do Instagram pelo celular ou PC. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

O que acontece quando fecho meu perfil no Instagram? Como privar o Instagram no iPhone Como privar o Instagram no Android Como privar o Instagram pelo PC

1. O que acontece quando fecho meu perfil no Instagram?

Ao fehcar o perfil no Instagram, somente seus seguidores podem acompanhar os conteúdos publicados por você, como fotos e vídeos. Suas listas de "Seguidores" e "Seguindo" também passam a ficar ocultas para as pessoas de fora da sua rede e suas postagens não podem ser compartilhadas por outros usuários, nem encontradas por meio de hashtags ou páginas de localização.

Novas pessoas que desejarem ver suas atualizações devem enviar uma solicitação para que você as aprove – cada novo seguidor deve ser analisado individualmente, mas a rede que você construiu antes da mudança de privacidade não sofre alterações. Vale destacar que menções e comentários escritos por você ainda podem ser visualizados por qualquer usuário da rede social, mesmo que sua conta esteja no modo privado.

2. Como privar o Instagram no iPhone (iOS)

Passo 1. No app do Instagram, toque no ícone da sua foto de perfil. Na próxima página, toque no “menu sanduíche”, representado pelos três pontinhos no canto superior direito da tela;

Passo 2. Selecione "Configurações e privacidade". Em seguida, vá para "Privacidade da conta";

Passo 3. Toque na chave para tornar sua conta privada. Caso deseje torná-la pública, basta repetir o processo e fazer a desativação.

3. Como privar o Instagram no Android

Passo 1. Abra o aplicativo do Instagram e toque no ícone da sua foto de perfil, na parte inferior direita da tela. Em seguida, acesse o “menu sanduíche”, localizado no canto superior direito da tela;

Passo 2. Clique em "Configurações e privacidade" e acesse a seção "Privacidade da conta";

Passo 3. Ative a chave para privar seu perfil no Instagram.

4. Como privar o Instagram pelo PC

Passo 1. Em seu navegador web, acesse o site (www.instagram.com) e, na página inicial, clique na opção "Mais";

Passo 2. Acesse as "Configurações" da rede social;

Passo 3. Clique em "Quem pode ver seu conteúdo";

Passo 4. Ative a opção "Conta privada";

