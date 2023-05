Como desativar o Instagram pelo celular ou PC? Confira o guia completo

No tutorial a seguir, veja o passo a passo de como desativar o Instagram e entenda o que acontece quando você desativa a conta. Confira, também, quais são as diferenças entre desativar e excluir o perfil na rede social, e como recuperá-lo após desativá-lo.

Como desativar o Instagram? Veja o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo seis tópicos que ensinam tudo sobre desativar uma conta no Instagram. A seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Como desativar o Instagram temporariamente pelo celular Como desativar o Instagram temporariamente pelo PC Como reativar o Instagram pelo celular ou PC O que acontece quando eu desativo o Instagram? Quais as diferenças entre desativar e excluir o Instagram? Eu corro risco de perder a conta ao desativar o Instagram?

1. Como desativar o Instagram temporariamente pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo do Instagram no iPhone (iOS) ou no Android e acesse o seu perfil. Em seguida, clique sobre o menu sanduíche no canto superior direito da tela e toque em "Configurações e privacidade". Na sequência, clique em "Central de Contas" para continuar;

Passo 2. Na próxima tela, toque sobre a aba "Dados pessoais" e, depois, sobre "Propriedade e controle de contas";

Passo 3. Em seguida, toque sobre a opção "Desativação ou exclusão" e selecione sua conta do Instagram;

Passo 4. Para prosseguir, marque a opção "Desativar conta", clique em "Continuar" e, na próxima tela, confirme sua senha e toque em "Continuar" novamente;

Passo 5. Agora, você deve selecionar um motivo para a solicitação. Escolha uma das opções e clique em "Continuar". Para concluir o procedimento, toque em "Desativar conta";

2. Como desativar o Instagram temporariamente pelo PC

Passo 1. No computador, abra o Instagram e faça seu login. Em seguida, clique sobre "Mais" e, depois, sobre "Configurações";

Passo 2. Em seguida, clique sobre a Central de Contas;

Passo 3. Na próxima tela, toque sobre "Dados pessoais" e, depois, em "Propriedade e controle de contas";

Passo 4. No quadro que surgirá na tela, clique sobre a opção "Desativação ou exclusão" e selecione sua conta do Instagram;

Passo 5. Selecione a opção "Desativar conta" e, em seguida, clique em "Continuar";

Passo 6. Para prosseguir, confirme sua senha e clique em "Continuar".

Passo 7. Agora, selecione um motivo que exemplifique o porquê de você optar por desativar a conta;

Passo 8. Para concluir o procedimento, clique em "Desativar";

3. Como reativar o Instagram pelo celular ou PC

Para reativar a conta, basta abrir o Instagram no computador ou no celular e fazer o login informando o e-mail e senha usados anteriormente. Fazendo isso, sua conta será reativada e você poderá usá-la normalmente para publicar fotos, stories, fazer comentários e conversar com amigos pelo Direct.

4. O que acontece quando eu desativo o Instagram?

Ao desativar o Instagram, todo o conteúdo do perfil na plataforma é ocultado. Ou seja, o seu próprio perfil, as fotos, os comentários que você fez em publicações de amigos e todas as curtidas distribuídas na rede social ficam ocultas até que você faça login novamente e reative a conta.

5. Quais as diferenças entre desativar temporariamente e excluir o Instagram?

Quando você exclui uma conta no Instagram, não pode recuperá-la. Todas as fotos e vídeos publicados na rede social são apagados de forma definitiva, assim como os seguidores conquistados e as curtidas e comentários feitos em outras publicações.

6. Eu corro risco de perder a conta ao desativar o Instagram?

Você não corre risco de perder a conta caso desative o Instagram porque os seus dados não são excluídos da plataforma, como acontece quando você opta por deletar o perfil. Como só é preciso fazer o login para ativar a conta novamente, uma dica para evitar possíveis dores de cabeça quando quiser recuperar o perfil é anotar o e-mail e a senha para não esquecê-la.

No entanto, mesmo se você não se lembrar do e-mail usado no cadastro ou do seu nome de usuário e da senha, ainda pode tentar fazer o login usando o número de celular. Para isso, basta informar o número do telefone no campo indicado, clicar em "Esqueceu a senha?" e seguir os passos que aparecerão na tela.

