O WhatsApp liberou a função "Editar mensagens" e agora permite modificar conteúdos enviados pelo mensageiro. A novidade está disponível para celulares Android e iPhone (iOS), e também pode ser acessada pelas versões para computador (WhatsApp Web e WhatsApp desktop). É possível editar as mensagens dentro do período de quinze minutos após o envio - depois disso, a opção não aparece mais. Os conteúdos editados são sinalizados com uma etiqueta - assim, os usuários conseguem saber que houve uma alteração. A seguir, veja como editar mensagem no WhatsApp pelo celular ou PC.