Como entrar direto no Hotmail (Outlook.com) sem precisar digitar senha

É possível entrar direto no Hotmail ou no Outlook.com, sem precisar digitar a senha a cada acesso no serviço de e-mail da Microsoft. O recurso possibilita que o usuário acesse rapidamente a caixa de entrada e agilize os processos no computador por meio de login automático. O procedimento, porém, só deve ser aplicado em computadores pessoais, e não é recomendado em PCs compartilhados, para manter a segurança dos dados e das mensagens pessoais contidas nos e-mails. Confira, a seguir, como entrar direto no Hotmail e no Outlook.com sem precisar digitar a senha.