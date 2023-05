Como espelhar o celular em uma TV Samsung com o app SmartThings

Duplicar a tela do celular em um display maior, como o de uma televisão, pode ser útil para visualizar fotos da galeria com mais conforto, auxiliar em videochamadas ou mesmo para assistir a filmes e séries por streaming em TVs com controle na tela do smartphone. Aprenda, nas linhas a seguir, como espelhar o celular na TV usando o aplicativo para casas inteligentes da Samsung. Para saber se a sua smart TV funciona no aplicativo, basta acessar o site da Samsung e buscar pelo modelo.