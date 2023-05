Fazer dueto no TikTok é uma ótima forma de interagir com vídeos de amigos e famosos no aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ). Ao ativar a opção, a tela será dividida ao meio, reproduzindo o vídeo original e permitindo que você grave a sua versão ao lado. O recurso é útil para cantar, dublar ou dançar uma música junto a uma celebridade ou para disputar com amigos qual versão ficou melhor, sem precisar baixar o vídeo para o celular ou usar aplicativos externos para fazer a edição. Confira, a seguir, como fazer um dueto no TikTok .

1 de 9 O que é e como fazer dueto no TikTok? Ferramenta do app de vídeos curtos permite gravar reação à conteúdos de amigos e famosos; veja o tutorial — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo O que é e como fazer dueto no TikTok? Ferramenta do app de vídeos curtos permite gravar reação à conteúdos de amigos e famosos; veja o tutorial — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

📝 Como ver quem visualizou os meus vídeos no TikTok? Descubra no Fórum do TechTudo

Como fazer dueto no TikTok

Passo 1. Abra o vídeo que deseja fazer o dueto e toque na seta de compartilhamento. Depois, escolha a opção “Dueto”;

2 de 9 Duetos do TikTok: veja como criar um vídeo reagindo ao conteúdo criado por qualquer outro perfil do aplicativo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Duetos do TikTok: veja como criar um vídeo reagindo ao conteúdo criado por qualquer outro perfil do aplicativo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. A tela será dividida ao meio e exibirá o vídeo original à direita, e a tela da sua câmera à esquerda. Toque no ícone de captura para iniciar sua gravação. Ela será interrompida ao final do áudio original, para que os vídeos tenham a mesma duração. Caso queira, toque no ícone de parar para encerrar a gravação antes;

3 de 9 Vídeo duetado no TikTok terá a mesma duração que o original; saiba como fazer dueto no app — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Vídeo duetado no TikTok terá a mesma duração que o original; saiba como fazer dueto no app — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Ao final, você já poderá ver o dueto pronto, lado a lado. Caso queira, adicione efeitos, filtros textos e stickers ao vídeo. Por fim, escreva uma legenda, selecione uma capa e publique seu vídeo no TikTok.

4 de 9 Saiba como publicar um dueto com um famoso no TikTok; procedimento vale também para contas de pessoas desconhecidas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Saiba como publicar um dueto com um famoso no TikTok; procedimento vale também para contas de pessoas desconhecidas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como fazer dueto no TikTok com vídeo já gravado

Não existe uma maneira nativa de fazer dueto no TikTok com um vídeo da sua galeria -- ou seja, que já está gravado. Porém, é possível recorrer ao aplicativo CapCut para deixar dois vídeos diferentes um do lado do outro. Mas, para isso funcionar, antes, é necessário salvar o vídeo que quer duetar no seu celular Android ou iPhone (iOS). Veja abaixo como usar o Capcut para fazer dueto no TikTok com vídeo já gravado.

Passo 1. Abra o app Capcut e vá à opção "Modelo", localizada na barra inferior do aplicativo e representada por uma claquete de vídeo. Na barra de pesquisa, digite "Dueto" e pressione "Buscar";

5 de 9 Capcut é aplicativo de edição de vídeo que deixa fazer dueto no TikTok com vídeo da galeria — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Capcut é aplicativo de edição de vídeo que deixa fazer dueto no TikTok com vídeo da galeria — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Vários modelos serão apresentados para você escolher. Então, toque na opção "duas versões", criada pelo usuário LaPiuzito, e aperte em "Usar modelo";

6 de 9 Não tem como fazer dueto no TikTok com vídeo já gravado de forma nativa, mas Capcut conta com modelos que permitem reproduzir a ideia — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Não tem como fazer dueto no TikTok com vídeo já gravado de forma nativa, mas Capcut conta com modelos que permitem reproduzir a ideia — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Escolha os clipes de sua preferência para o dueto. Lembre que o primeiro dever ser o seu vídeo, e o segundo, o do perfil do TikTok que quer duetar. Se não souber como salvar um vídeo do TikTok, veja este tutorial com três formas diferentes de o fazer;

7 de 9 Como fazer dueto no tiktok? Passo a passo é simples e pode ser feito de forma nativa ou através de apps externos, como o Capcut — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Como fazer dueto no tiktok? Passo a passo é simples e pode ser feito de forma nativa ou através de apps externos, como o Capcut — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 4. Depois que terminar todas as edições e o vídeo estiver pronto, aperte em "Exportar". Duas alternativas serão oferecidas pelo editor de vídeos, e você deve escolher "Salvar e compartilhar no TikTok sem a marca d'água do Capcut";

8 de 9 O que é dueto no TikTok? Ferramenta deixa cantar, dublar e até fazer dancinha usando outro vídeo como comparativo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa O que é dueto no TikTok? Ferramenta deixa cantar, dublar e até fazer dancinha usando outro vídeo como comparativo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 5. Ao fim da exportação, toque em "Compartilhar no TikTok" para o vídeo ser aberto no aplicativo. Lá, só será necessário dar continuidade ao post -- que, se você quiser, pode ser aprimorado com efeitos de personalização, textos, filtros, legendas, gravação de voz e outros. Então, aperte em "Avançar" e publique o vídeo normalmente. Pronto! Seu dueto com vídeo da galeria já estará no ar.

9 de 9 É possível compartilhar dueto no TikTok com vídeo gravado na galeria através do Capcut — Foto: Reprodução/Letícia Rosa É possível compartilhar dueto no TikTok com vídeo gravado na galeria através do Capcut — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Veja também: Como viralizar no TikTok? 4 dicas para ficar famoso no app