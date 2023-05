É possível fazer folder usando o Canva. O editor gratuito oferece diversos modelos prontos com diferentes temáticas para que o usuário possa customizá-los como quiser no computador. O site possibilita personalizar todas as páginas do arquivo, incluindo as partes da frente e do verso. Além disso, o editor também permite mudar os textos, as cores, modificar o layout e adicionar fotos e logos de empresas, assim como informações de contato. Confira, no tutorial a seguir, como fazer folder no Canva para baixar, imprimir ou compartilhar pelas redes sociais.