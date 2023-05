Como fazer lista de transmissão no WhatsApp Business

É possível fazer uma lista de transmissão no WhatsApp Business, aplicativo disponível para os sistemas operacionais Android e iPhone (iOS) voltado para o setor comercial. O recurso facilita o envio de mensagens para os clientes de uma única vez. Com isso, é possível enviar, por exemplo, o anúncio de uma oferta para todos os contatos que estiverem salvos no celular e forem selecionados para receber o conteúdo.