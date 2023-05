Como fazer mapa no Minecraft

Fazer um mapa em Minecraft é importante para facilitar a vida do jogador e encontrar amigos no game. O título possui um dos maiores mundos abertos já concebidos, cujo tamanho pode variar de acordo com a versão. Para não se perder nele, é recomendado criar mapas, que oferecem um registro dos locais onde o jogador já passou, além de indicações de onde estão os outros usuários e também mais coordenadas.

Nos consoles, você recebe um mapa assim que começa a aventura, mas pode perdê-lo ao morrer. Vale ressaltar, no entanto, que mapas só são úteis para o mundo normal do jogo. Caso você tente usar um mapa em outra dimensão, como o Nether ou o The End, apenas surgirá uma textura que não ajuda muito na sua localização.

Passo 1. Para criar um mapa você precisa antes de dois itens: uma bússola e oito folhas de papel;



Passo 2. A bússola é um item um pouco complicado de fabricar, pois ela necessita de redstone, a qual só é encontrada em níveis mais fundos do subterrâneo. Combine pó de redstone com quatro barras de ferro e você terá uma bússola;

Passo 3. O papel, por sua vez, pode ser obtido pela cana de açúcar, ao reunir três pedaços para cada folha. A cana de açúcar cresce em blocos de areia que possuam blocos de água adjacentes;



Passo 4. Com todos os itens em mãos, vá até uma mesa de trabalho, selecione o mapa (fica no mesmo lugar que a bússola) e crie-o;



Passo 5. Selecione o mapa entre seus itens e use o gatilho esquerdo para usá-lo. O mapa se preenche com locais que você já explorou, ao considerar como ponto central o local onde você o usa pela primeira vez.



Como aumentar o mapa no Minecraft



Nas versões de Minecraft para PlayStation 3 (PS3), Xbox 360 e PS Vita (PlayStation Vita), o mapa tem exatamente o tamanho do mundo dessas versões, o que o torna bastante útil. No entanto, no PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, os mundos são maiores e não tem jeito de cobri-los por completo com apenas um mapa, o que exige múltiplos mapas.



Porém, na versão para PC do game, é possível ajustar níveis de zoom no mapa para cobrir uma área ainda maior. No entanto, esta função só pode ser realizada para aumentá-lo. Em uma futura atualização, de número 1.9, foi prometido que ao combinar um mapa com uma Tesoura será possível diminui-lo.

Passo 1. Para aumentar, o jogador precisa de um mapa já pronto e oito folhas de papel;

Passo 2. Acesse uma mesa de trabalho, coloque o mapa no centro e espalhe as oito folhas ao seu redor;



Passo 3. Ao criar um mapa, ele tem escala de 1:1. Mas ao aumentá-lo a escala muda para 1:2, 1:4, 1:8 e 1:16, o maior tamanho possível até então. E pronto!

