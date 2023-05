Como fazer mockup no Photoshop

É possível fazer mockups no Photoshop de forma fácil e prática. As representações gráficas são ferramentas valiosas para designers e desenvolvedores, já que os permitem visualizar e apresentar seus projetos de forma mais realista — e assim, ter uma ideia de como ficará o produto final. Com o software de edição de imagens da Adobe, disponível para Windows e macOS, é possível criar mockups de variados tamanhos e formatos e com distintas finalidades. A seguir, veja como usar e editar mockups no Photoshop.