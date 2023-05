Como fazer transferência de perfil na Netflix

Os assinantes da Netflix dispõem da função transferência de senha . A medida permite a migração de todos os dados de um perfil para uma nova conta na plataforma - com exceção da forma de pagamento. A transferência entrou em funcionamento em outubro de 2022 e é um dos recursos utilizados pela Netflix para combater o compartilhamento de senhas , já que possibilita a usuários que usam a conta de outra residência com um perfil próprio virarem assinantes sem perder seus dados.

Caso precise migrar seu perfil, confira a seguir o passo a passo, que pode ser feito no PC e celular Android e iPhone (iOS). O procedimento de transferência não pode ser realizado em uma smart TV.

1 de 9 Netflix libera novo recurso para transferência de perfil entre contas — Foto: Paulo Alves/TechTudo Netflix libera novo recurso para transferência de perfil entre contas — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Passo 1. Vá ao endereço "https://www.netflix.com/br/login" (sem aspas) e entre com o login e senha;

2 de 9 Realize login na página principal da Netflix — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Realize login na página principal da Netflix — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 2. Se sua conta possui mais de um perfil, clique em qual você deseja transferir. O procedimento pode ser feito em qualquer um deles;

3 de 9 É possível realizar a transferência em qualquer um dos perfis — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino É possível realizar a transferência em qualquer um dos perfis — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 3. Na página principal, clique no ícone do canto superior direito da tela, onde está a imagem do seu avatar na Netflix. Um menu será aberto e você deve clicar na opção "Transferir Perfil";

4 de 9 Opção de transferência de perfil está disponível na página principal — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Opção de transferência de perfil está disponível na página principal — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 4. O assinante será direcionado à página do procedimento. São três passos a serem concluídos. É importante ler o informativo sobre a transferência de perfil para realizá-lo corretamente. Clique no botão vermelho "Próximo" para prosseguir;

5 de 9 Breve informativo sobre a transferência de perfil — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Breve informativo sobre a transferência de perfil — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 5. Você deve informar um novo login e senha da conta para realizar a transferência de perfil. Para isso, informe um e-mail que não esteja cadastrado na Netflix e seja criativo na hora de criar a senha. Após isso, clique novamente no botão "Próximo";

6 de 9 É necessário que você utilize um novo e-mail ainda não utilizado na Netflix para realizar a transferência — Foto: Reprodução/Netflix É necessário que você utilize um novo e-mail ainda não utilizado na Netflix para realizar a transferência — Foto: Reprodução/Netflix

Passo 6. Você será direcionado ao segundo passo, onde deve selecionar o seu plano. Escolha o de sua preferência e clique mais uma vez no botão "Próximo" sinalizado no fim da página;

7 de 9 O dono do perfil a ser transferido deve escolher um plano para a nova conta — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino O dono do perfil a ser transferido deve escolher um plano para a nova conta — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 7. O terceiro e último passo consiste em escolher a forma de pagamento do novo plano. Das opções disponíveis, a Netflix oferece ao cliente "Cartão de crédito ou débito" ou "Código do cartão pré-pago Netflix". Escolha a opção do seu interesse para prosseguir;

8 de 9 Escolha a sua opção de pagamento para a Netflix — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Escolha a sua opção de pagamento para a Netflix — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 8. Por ser a opção mais usual entre os assinantes, neste tutorial escolhemos a opção "Cartão de debito e crédito". Nesta parte, preencha os dados do cartão a ser utilizado no pagamento, como número, senha, CVV, nome do cliente, além de informar a utilidade do cartão (crédito ou débito). Terminado o preenchimento, clique no botão vermelho "Iniciar Assinatura" para finalizar a transferência;

9 de 9 Último passo consiste em preencher os dados da forma de pagamento — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino Último passo consiste em preencher os dados da forma de pagamento — Foto: Reprodução/Jonathan Firmino

Passo 9. Pronto! Confirmado o pagamento da primeira parcela, o usuário já pode fazer o acesso da nova conta da Netflix mantendo os dados do perfil antigo. É importante checar o e-mail de confirmação enviado pela plataforma. Vale lembrar que cópia do perfil transferido ainda fica mantida na conta utilizada antes.

Com informações de Netflix

