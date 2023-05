É possível fazer vídeo com fotos e música no TikTok de forma fácil. A rede social oferece uma ferramenta de criação nativa que transforma imagens da galeria em um clipe animado de forma automática. A plataforma permite que o usuário escolha o efeito desejado de transição entre as fotografias em uma lista de diferentes movimentos de deslizar ou surgir na tela.

Também há a possibilidade de aplicar filtros e escolher a música que será trilha sonora do vídeo na biblioteca do serviço, podendo selecionar sucessos nacionais ou internacionais. Confira, no tutorial a seguir, o passo a passo de como criar vídeo com fotos no TikTok. Vale lembrar que a dica vale para celulares Android ou iPhone (iOS).

1 de 9 Veja como fazer vídeo com fotos no TikTok de forma fácil — Foto: Reprodução/Solen Feyissa (Unsplash) Veja como fazer vídeo com fotos no TikTok de forma fácil — Foto: Reprodução/Solen Feyissa (Unsplash)

Como fazer vídeo com fotos no TikTok

Passo 1. Abra o TikTok e toque no ícone de “+” para criar um novo vídeo. Então, selecione a opção “Realizar upload”;

2 de 9 Veja como escolher fotos para usar em vídeo do TikTok — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como escolher fotos para usar em vídeo do TikTok — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Marque a opção “Selecionar vários” e escolha as fotos que deseja inserir no vídeo;

3 de 9 Usuário pode escolher fotos que usará no vídeo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode escolher fotos que usará no vídeo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Com as fotos marcadas, toque em “AutoCut” para visualizar um vídeo pronto com efeitos e transições pré-determinados pelo TikTok;

4 de 9 Veja como criar vídeo com fotos no TikTok de forma automática — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como criar vídeo com fotos no TikTok de forma automática — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Caso queira editar manualmente, toque em “Próximo”. Então, marque a opção “Vídeo” para criar o vídeo;

5 de 9 TikTok permite criar vídeo com fotos e editar manualmente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes TikTok permite criar vídeo com fotos e editar manualmente — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Toque no ícone de edição, no menu de ferramentas, para editar e cortar trechos do vídeo;

6 de 9 Usuário pode editar vídeo e cortar o clipe no TikTok — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Usuário pode editar vídeo e cortar o clipe no TikTok — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Toque no ícone de filtros para adicionar efeitos e transições diferentes para as fotos do vídeo;

7 de 9 É possível aplicar efeitos ao vídeo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível aplicar efeitos ao vídeo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Clique no ícone de nota musical, no topo da tela, para mudar a trilha sonora do vídeo;

8 de 9 TikTok permite escolher a música que será trilha sonora do vídeo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes TikTok permite escolher a música que será trilha sonora do vídeo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Ao final das edições, toque em “Avançar”, crie uma legenda e defina as demais configurações do vídeo. Por fim, basta clicar em “Publicar” para compartilhar o vídeo no seu perfil.

9 de 9 Veja como publicar vídeo no TikTok — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como publicar vídeo no TikTok — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Dicas para editar vídeos criativos no TikTok

Antes de começar a editar, escolha um conceito ou tema. É indicado pensar em um conceito interessante para o seu vídeo. Isso pode ajudar a direcionar o processo de edição e tornar o resultado final mais impactante.

Outra recomendação é planejar sua história, caso você esteja criando um vídeo narrativo ou com uma história. Isso porque é importante planejar os diferentes cortes e transições que você usará para contar sua história de forma envolvente. Confira, a seguir, outras dicas gerais para editar vídeos com fotos no TikTok.

Use cortes rápidos: o TikTok é conhecido por sua edição rápida e cortes rápidos. Mantenha o ritmo do seu vídeo acelerado, cortando partes desnecessárias e mantendo a atenção do espectador;

Adicione efeitos de transição: o app oferece uma variedade de efeitos de transição, como fade in/out, flip, zoom, entre outros. Experimente diferentes efeitos para adicionar dinamismo ao seu vídeo;

Adicione música: escolha uma trilha sonora que complemente o tema ou humor do seu vídeo. A plataforma possui uma biblioteca de músicas licenciadas que você pode usar, ou você pode adicionar suas próprias faixas;

Faça uso de filtros e efeitos visuais: explore os diferentes filtros e efeitos visuais disponíveis no aplicativo para adicionar um toque criativo ao seu vídeo. Brinque com cores, sobreposições e outras opções para tornar seu conteúdo mais interessante;

Adicione legendas ou texto: se o seu vídeo tiver diálogos ou informações importantes, adicione legendas ou texto para garantir que seu público possa entender e acompanhar o conteúdo mesmo sem som;

Experimente o modo de câmera lenta ou acelerada: a rede social permite ajustar a velocidade do seu vídeo. Use o modo de câmera lenta para realçar momentos específicos ou o modo acelerado para criar sequências divertidas e dinâmicas;

Aproveite as ferramentas de edição embutidas: o TikTok possui várias ferramentas de edição embutidas, como recorte, ajuste de brilho/contraste, embelezamento facial, entre outras. Utilize essas ferramentas para aprimorar a qualidade visual do seu vídeo;

