Como jogar Blox Fruits no Roblox

Blox Fruits é um dos jogos disponíveis para aproveitar gratuitamente dentro do Roblox. O game é uma adaptação não-oficial do anime One Piece e coloca os jogadores para seguir caminhos de marinheiros ou piratas. Os navegantes poderão explorar um mapa gigantesco repleto de missões, batalhas e coleções de frutas proibidas que dão habilidades, as Akuma no Mi. Roblox pode ser baixado de graça no Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, Android e iPhone (iOS). A seguir, saiba como acessar e jogar Blox Fruits.