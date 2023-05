Como jogar em TVs Samsung mesmo sem ter um console de videogame

É possível jogar em smart TVs mesmo sem ter um console de videogame. O Samsung Gaming Hub, sistema disponível nos televisores da marca lançados a partir de 2022, permite jogar online via nuvem pelo Xbox Cloud Gaming e pelo GeForce Now . Para isso, no entanto, é necessário ter uma conta válida e assinatura de algum dos respectivos serviços de streaming de jogos , além de um controle gamer compatível que funcione via Bluetooth ou USB .

O download dos serviços de streaming pode ser feito diretamente no menu da TV. No passo a passo a seguir, o TechTudo explica todos os detalhes de como baixar as plataformas, fazer login e jogar mesmo sem ter um console. Para este tutorial, foi usada a TV Q60B, da Samsung e o serviço do Xbox. Smart TVs da fabricante lançadas em 2021 também podem baixar os apps para streaming de jogos, mas não contam com o Gaming Hub completo.

1 de 9 A TV Samsung permite jogar sem o console via Xbox Cloud Gaming. — Foto: Tainah Tavares/TechTudo A TV Samsung permite jogar sem o console via Xbox Cloud Gaming. — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

Como jogar na TV Samsung com o Gaming Hub

Passo 1. Com a TV ligada na página “Home”, selecione a opção “Apps”;

2 de 9 Selecione a opção "Apps" na tela inicial da TV Samsung — Foto: Lucas Santos/TechTudo Selecione a opção "Apps" na tela inicial da TV Samsung — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 2. Desça a página de aplicativos até achar a opção “Jogos”;

3 de 9 Vá até a opção "Jogos" localizada no fim da página — Foto: Lucas Santos/TechTudo Vá até a opção "Jogos" localizada no fim da página — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 3. Vários aplicativos estão disponíveis para download. Algumas opções podem ser jogadas com o controle da própria televisão. Para ter acesso aos serviços de streaming de jogos da Xbox e GeForce NOW, basta selecionar essas opções e realizar o download;

4 de 9 Selecione qual plataforma de jogo você deseja instalar — Foto: Lucas Santos/TechTudo Selecione qual plataforma de jogo você deseja instalar — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 4. Selecione a plataforma e clique em "Instalar";

5 de 9 Clique em "Instalar" para baixar a plataforma para jogar online — Foto: Lucas Santos/TechTudo Clique em "Instalar" para baixar a plataforma para jogar online — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 5. Após realizar o download de uma das plataformas, clique em “Abrir”;

6 de 9 Abra a plataforma instalada para acessar o aplicativo — Foto: Lucas Santos/TechTudo Abra a plataforma instalada para acessar o aplicativo — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 6. No caso do serviço do Xbox, é possível realizar o login com uma conta que tenha o Xbox Game Pass Ultimate, o que dá acesso aos jogos. Clique em “Entrar” e siga os comandos indicados na tela que será aberta para fazer o login na TV;

7 de 9 Realize o login na plataforma Cloud Gaming da Xbox — Foto: Lucas Santos/TechTudo Realize o login na plataforma Cloud Gaming da Xbox — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 7. Com o login feito, faça o emparelhamento de um controle para jogar via Bluetooth ou USB. É possível usar controles do Xbox, do PlayStation e do Amazon Luna, além de diversos modelos de outras marcas, como Google, Joytron, Logitech e Nvidia. No menu da própria TV, é possível conferir todos os controles compatíveis com a sua televisão;

8 de 9 Conecte um controle gamer na TV Samsung para jogar — Foto: Lucas Santos/TechTudo Conecte um controle gamer na TV Samsung para jogar — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Passo 8. Por fim, basta selecionar uma opção da lista de jogos e começar a diversão.

9 de 9 Depois de conectado, basta escolher um título e aproveitar — Foto: Lucas Santos/TechTudo Depois de conectado, basta escolher um título e aproveitar — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Como jogar de graça na TV Samsung?

No menu de aplicativos da TV Samsung há algumas opções de jogos gratuitos. Após acessar a lista de jogos, basta escolher uma opção e clicar em “Instalar”. A maioria dos jogos gratuitos disponíveis não exige que o usuário tenha algum controle gamer, sendo possível utilizar o próprio controle da TV para se divertir.