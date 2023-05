Como limpar o teclado do notebook e do desktop

Limpar o teclado do notebook é uma tarefa simples. As teclas do notebook ou desktop podem acumular poeira, restos de comida e até bactérias e vírus, como o coronavírus (Covid-19). Para higienizar de forma correta o periférico, as fabricantes recomendam o uso de álcool isopropílico, pano macio, cotonete e pincel. O TechTudo explica a seguir como limpar o teclado do PC de maneira fácil e rápida. O ideal é repetir o processo a cada três meses. Veja como limpar o teclado do notebook.

1 de 4 Para limpeza do teclado, um pano limpo é fundamental — Foto: TechTudo/Pedro Cardoso Para limpeza do teclado, um pano limpo é fundamental — Foto: TechTudo/Pedro Cardoso

Como limpar o teclado do notebook

Limpar o teclado do notebook pode ser menos trabalhoso em relação ao acessório de um periférico. Isso porque, como é um computador portátil, não há como retirar suas peças e recolocá-las com segurança. Dessa forma, o melhor na hora de limpar as teclas do seu laptop é utilizar um pano umedecido que não seja áspero para a superfície do teclado. Para os espaços entre as peças o recomendado é um pincel macio.

2 de 4 Pincel é ideal para teclado com mais espaços entre as teclas — Foto: TechTudo/Pedro Cardoso Pincel é ideal para teclado com mais espaços entre as teclas — Foto: TechTudo/Pedro Cardoso

Para completar, use uma latinha de ar comprimido (cujo preço varia entre R$ 18 e R$ 50) para retirar a sujeira remanescente e insistente que podem estar acumuladas no fundo do teclado ou um cotonete. Mais uma vez, é recomendada a consulta ao manual do usuário para saber as preferências do fabricante. E um lembrete obrigatório: desligue o aparelho da tomada e retire a bateria antes de qualquer intervenção.

Como limpar o teclado do desktop

Se seu teclado não aparenta estar muito sujo, e você julga que uma limpeza simplificada é suficiente, desligue-o do gabinete e forre uma superfície com jornal. Em seguida, vire o equipamento com as teclas para baixo e sacuda um pouco para que a sujeira no papel.

Em seguida, com um spray de ar comprimido, aplique um jato na direção dos resíduos mais insistentes. Então, repita o processo anterior, sacudindo mais um pouco em cima do forro montado.

Com o excesso de resíduos já eliminados, o próximo passo é utilizar um aspirador de pó e utilizá-lo entre as teclas. Para a superfície do teclado, use um pano umedecido e passe nas teclas e carcaça. Não pressione para não desgastar os possíveis adesivos que marcam as letras e símbolos correspondentes de cada peça, além de não correr o risco de degradar algum contato eletrônico. Para acessar os espaços que a flanela não consegue chegar, como curvas e linhas de design ou as laterais das teclas, use um cotonete umedecido.

3 de 4 Cotonete é perfeito para limpar entre as teclas — Foto: TechTudo/Pedro Cardoso Cotonete é perfeito para limpar entre as teclas — Foto: TechTudo/Pedro Cardoso

No entanto, se o caso for mais grave e seu teclado estiver necessitando de uma faxina profunda, a medida é retirar cautelosamente as peças do periférico. Evite arrancar a tecla de espaço, shift, enter e tab. Elas são grandes e os artifícios de colocação e estabilidade são mais complicadas.

Antes deste procedimento, fotografe ou mapeie o teclado para registrar a ordem das teclas e, assim, conseguir fazer a reposição posteriormente. Feito isso, impulsione delicadamente as teclas para fora com uma chave de fenda. Limpe o interior da carcaça com um pano umedecido, ar comprimido ou com o uso de cotonetes novamente.

No caso de manchas ou outros resíduos, pode-se recorrer ao álcool isopropílico diluído em água. Álcool etílico e soluções abrasivas não são recomendados. Água em excesso também pode ser prejudicial. Utilize-a apenas em um pano macio e sem fiapos, de forma que o material fique umedecido.

4 de 4 No caso de manchas, é possível limpar o teclado do PC com álcool isopropílico diluído em água — Foto: Divulgação No caso de manchas, é possível limpar o teclado do PC com álcool isopropílico diluído em água — Foto: Divulgação

Lojas de informática comercializam produtos específicos para limpeza em componentes eletrônicos, porém, alguns fabricantes dizem o que é possível ou não usar em seus manuais de instrução. É sempre importante que você siga essas recomendações antes de começar qualquer procedimento invasivo como estes. Agora, se nada der jeito no seu teclado, o jeito é comprar um novo.

