Como mudar o nome da fazenda no Hay Day

Hay Day é um jogo no estilo “fazendinha” produzido pelo estúdio Supercell e está disponível de graça para Android e iPhone (iOS). O game permite iniciar sua jornada como fazendeiro e dar um nome para seu estabelecimento, com bastante liberdade. Caso se arrependa, ele também permite que o nome do local seja trocado quantas vezes quiser, em qualquer nível e sem grandes dificuldades. Isso proporciona uma maior liberdade criativa e te deixa modificar o nome de acordo com sua criatividade ou vontade do momento. Veja, a seguir, como fazer essa troca em Hay day.