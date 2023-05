Como ocultar conversas do WhatsApp com senha ou biometria

O WhatsApp liberou uma nova função que permite proteger conversas com senha ou biometria pelo app. O recurso oculta chats individuais ou em grupo, criando no aplicativo em uma nova aba, intitulada “Conversas bloqueadas”. Dessa forma, apenas quem cadastrou o código ou biometria consegue ter acesso ao conteúdo e ao nome da pessoa ou grupo. A função está sendo liberada aos poucos para usuários Android e iPhone (iOS) e, para recebê-la, é necessário estar com o app atualizado na Google Play Store e App Store. Veja, a seguir, como ocultar uma conversa no WhatsApp.