Como produzir vinho no Stardew Valley

Em Stardew Valley todo fazendeiro sabe bem que o vinho é a mercadoria artesanal mais cara do simulador agrícola. Isso acontece porque sua produção triplica o preço de cada fruta usada na receita, o que torna o item praticamente obrigatório para todos os jogadores que querem ganhar dinheiro. Pensando nisso, o TechTudo preparou um tutorial para que você possa obter a bebida do zero e vendê-la para maximizar seus lucros.