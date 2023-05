Como recuperar mensagem apagada do Instagram

Recuperar mensagens apagadas do Instagram é possível em passos simples, por meio de dois métodos diferentes. O primeiro é um recurso disponibilizado pela própria plataforma, para Android e iPhone ( iOS ), que permite o download de tudo que já foi compartilhado na rede social, como chats, fotos, comentários, informações do perfil, entre outras informações. Vale ressaltar que o prazo para coleta e envio do material por e-mail é de até 30 dias.

Outro jeito de consultar trocas de mensagens excluídas é pelo app Notification History, disponível para baixar no Android. O app grátis faz um rastreamento de todas as notificações exibidas na tela do celular, sendo uma boa maneira de consultar mensagens diretas recebidas que já não estão disponíveis na caixa de entrada. No tutorial a seguir, veja como usar os dois métodos para recuperar mensagem deletada do Instagram Direct.

2 de 12 Chats deletados do Instagram podem ser recuperados por meio de dois métodos; confira o tutorial — Foto: Reprodução/Getty Images Chats deletados do Instagram podem ser recuperados por meio de dois métodos; confira o tutorial — Foto: Reprodução/Getty Images

📝 Como consertar o Instagram? Confira dicas no Fórum do TechTudo!

Recuperar mensagem apagada do Instagram: veja o guia completo

O TechTudo reuniu abaixo duas dicas para você ver mensagem apagada do Instagram pelo celular. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

3 de 12 Instagram celular — Foto: Reprodução/Unsplash Instagram celular — Foto: Reprodução/Unsplash

1. Como recuperar mensagens apagadas via dados do Instagram

Passo 1. Na página inicial do Instagram, toque no ícone do seu perfil, na parte inferior direita da tela. Em seguida, acesse o menu sanduíche;

4 de 12 Primeiros passos para recuperar mensagens apagadas via dados do Instagram — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Primeiros passos para recuperar mensagens apagadas via dados do Instagram — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Selecione a opção "Sua atividade". Role a página e toque em "Baixar suas informações";

5 de 12 Na seção ‘Baixar suas informações’, é possível receber uma cópia de todas as informações que você compartilhou no Instagram — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Na seção ‘Baixar suas informações’, é possível receber uma cópia de todas as informações que você compartilhou no Instagram — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Digite seu e-mail no campo indicado e toque em "Solicitar download". Em seguida, aperte o botão "Concluir" para finalizar o processo – os dados serão enviados para o seu e-mail em até 30 dias.

6 de 12 As informações podem levar até 30 dias para serem reunidas pelo Instagram — Foto: Reprodução/Mariana Tralback As informações podem levar até 30 dias para serem reunidas pelo Instagram — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Como recuperar mensagens apagadas usando o app Notification History

Passo 1. Baixe o aplicativo Notification History no seu celular. No primeiro acesso, você deve conceder algumas permissões. Comece tocando na seta voltada para a direita e, em seguida, selecione a opção "Conceder";

7 de 12 Para começar a usar o app Notification History, é preciso conceder autorizações à plataforma — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Para começar a usar o app Notification History, é preciso conceder autorizações à plataforma — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Localize o Notification History na lista de permissões. Na próxima página, ligue a chave para permitir o acesso;

8 de 12 Aplicativo precisa de autorizações para registrar todas as notificações recebidas no celular — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Aplicativo precisa de autorizações para registrar todas as notificações recebidas no celular — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 3. Na caixa de diálogo, finalize a concessão tocando em "Permitir". De volta ao app, toque novamente na seta voltada para a direita;

9 de 12 Caixa de diálogo exibe todas as ações que poderão ser feitas pelo Notification History após a permissão — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Caixa de diálogo exibe todas as ações que poderão ser feitas pelo Notification History após a permissão — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 4. Siga tocando na seta e, em seguida, finalize a configuração;

10 de 12 Finalizando as configurações do aplicativo Notification History — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Finalizando as configurações do aplicativo Notification History — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 5. Após terminar a configuração, a plataforma passa a registrar todas as notificações de mensagens recebidas no Instagram (e em outros apps), mesmo se forem deletadas. Acesse o menu sanduíche e escolha um período para visualizar o histórico – são disponibilizadas as opções "Hoje", "Ontem" e "Semana";

11 de 12 Notificações registradas pelo Notification History são separadas por período; é possível selecionar as opções ‘Hoje’, ‘Ontem’ e ‘Semana’ — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Notificações registradas pelo Notification History são separadas por período; é possível selecionar as opções ‘Hoje’, ‘Ontem’ e ‘Semana’ — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 6. Localize a notificação da mensagem que deseja recuperar e toque sobre ela para visualizar mais detalhes, como o dia e a hora do recebimento, além do perfil do remetente e do destinatário.

12 de 12 Ao selecionar uma notificação de mensagem do Instagram, é possível visualizar dia, horário e perfil do remetente e destinatário — Foto: Reprodução/Mariana Tralback Ao selecionar uma notificação de mensagem do Instagram, é possível visualizar dia, horário e perfil do remetente e destinatário — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Veja também: assista ao vídeo a seguir e saiba como cancelar o envio de uma mensagem no Instagram