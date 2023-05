DPI , em inglês, signficia "dots per inch", que na tradução direta para o português significa "pontos por polegada" e recebe a sigla PPP. Responsável por determinar a sensibilidade do mouse em relação aos movimentos do usuário, o padrão é bastante conhecido no mundo dos gamers e pode influenciar o desempenho em determinados jogos . Quanto maior o DPI, mais pontos por polegadas o acessório detecta e, por consequência, mais preciso o mouse será em seus movimentos. Apesar de ser um recurso muito útil para melhorar a precisão de mouses gamer , muitos usuários ainda não sabem como identificar e alterar o DPI, especialmente em mouses sem botões.

Dependendo da utilização que foi pensada para o mouse, o DPI pode variar bastante. Em periféricos mais convencionais os valores giram em torno de 1.000 DPI, enquanto modelos mais especializados, com DPI variável, chegam a alcançar a faixa de 24 mil pontos por polegada. Veja, nas linhas a seguir, como saber e mudar o DPI do seu mouse e melhore o seu desempenho em jogos e outras atividades.

1 de 10 Como saber e mudar o DPI do mouse? Veja tutorial — Foto: Unsplash/Bruno Yamazaky Como saber e mudar o DPI do mouse? Veja tutorial — Foto: Unsplash/Bruno Yamazaky

Como saber a DPI de um mouse?

A maioria dos mouses de alta performance é acompanhado por um software, onde são disponibilizadas as principais informações a respeito do periférico, incluindo o DPI. Caso você não ache o programa, realize uma pesquisa a partir do modelo e da marca, ou entre direto no site do fabricante e faça download do software.

A seguir, o TechTudo preparou um passo a passo usando como parâmetro a marca Razer. Vale ressaltar que cada fabricante possui um procedimento próprio.

Passo 1. Acesse a página Razer Synapse (www.razer.com/synapse-3) e clique em baixar agora;

2 de 10 Para verificar o DPI de um mouse Razer, faça download do software Razer Synapse — Foto: Reprodução/David Valle Para verificar o DPI de um mouse Razer, faça download do software Razer Synapse — Foto: Reprodução/David Valle

Passo 2. No instalador do software, selecione o botão "Instalar" no canto inferior da janela;

3 de 10 Clique em "Instalar" para concluir o download — Foto: Reprodução/David Valle Clique em "Instalar" para concluir o download — Foto: Reprodução/David Valle

Passo 3. Com o programa já instalado, clique na opção "Mouse" localizada barra superior;

4 de 10 No programa Synapse, clique no menu "Mouse" — Foto: Reprodução/David Valle No programa Synapse, clique no menu "Mouse" — Foto: Reprodução/David Valle

Passo 4. Clique em "Desempenho" para prosseguir;

5 de 10 Dentro do menu "Mouse", clique em "Desempenho" para acessar informações sobre o DPI do periférico — Foto: Reprodução/David Valle Dentro do menu "Mouse", clique em "Desempenho" para acessar informações sobre o DPI do periférico — Foto: Reprodução/David Valle

Passo 5. Observe a barra na seção "Sensibilidade". Na extremidade esquerda, está o menor valor de DPI do mouse, e na direita, o maior.

6 de 10 A página exibirá os valores mínimos e máximos do DPI do mouse Razer — Foto: Reprodução/David Valle A página exibirá os valores mínimos e máximos do DPI do mouse Razer — Foto: Reprodução/David Valle

Como alterar o DPI de um mouse?

Existem duas maneiras principais de alterar o DPI em um mouse. A primeira é através do software disponibilizado pelo fabricante do periférico. Em alguns modelos, é possível alterar a configuração através de um botão no próprio mouse. A outra forma é acessando as configurações do Windows. Confira, abaixo, como alterar a velocidade do mouse em um PC com Windows 10 ou Windows 11.

Passo 1. Na barra de busca, situada no canto esquerdo inferior da tela, procure por “Configurações” e clique em abrir;

7 de 10 Para alterar o DPI do mouse pelo Windows, abra as "Configurações" — Foto: Reprodução/David Valle Para alterar o DPI do mouse pelo Windows, abra as "Configurações" — Foto: Reprodução/David Valle

Passo 2. Acesse o ícone “Dispositivos”;

8 de 10 Acesse o menu "Dispositivos" dentro da página de "Configurações" do Windows — Foto: Reprodução/David Valle Acesse o menu "Dispositivos" dentro da página de "Configurações" do Windows — Foto: Reprodução/David Valle

Passo 3. Selecione a opção “Mouse”, do lado esquerdo da janela;

9 de 10 Selecione "Mouse" para continuar o procedimento — Foto: Reprodução/David Valle Selecione "Mouse" para continuar o procedimento — Foto: Reprodução/David Valle

Passo 4. Na seção “Velocidade do Cursor”, deslize a barra para a direita para aumentar a sensibilidade do Mouse ou para esquerda para diminui-la.

10 de 10 Para alterar o DPI do mouse, basta arrastar a seta para a esquerda ou para a direita de acordo com as suas preferências — Foto: Reprodução/David Valle Para alterar o DPI do mouse, basta arrastar a seta para a esquerda ou para a direita de acordo com as suas preferências — Foto: Reprodução/David Valle

Com informações de Microsoft

