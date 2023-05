Como saber em qual lote vou receber a restituição do IR 2023? Veja

É possível consultar em qual lote você vai receber a restituição do Imposto de Renda 2023 facilmente pela Internet. Conforme instituído pela Receita Federal, os pagamentos serão feitos separadamente para diferentes grupos de pessoas. Contribuintes com idade acima de 80 anos fazem parte do grupo prioritário e, portanto, receberão a restituição em 31 de maio. Logo depois será a vez dos cidadãos com mais de 60 anos, com deficiência ou com doença grave, que têm o pagamento previsto para 30 de junho.